https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 14.10.2020 - Última actualización - 5:20

5:19

El organismo planifica jugar el certamen con simpatizantes en los estadios y piensan alternativas: 30, 50 o hasta 70 por ciento de ocupación.

Optimismo para el año que viene La UEFA apuesta a la Eurocopa con público El organismo planifica jugar el certamen con simpatizantes en los estadios y piensan alternativas: 30, 50 o hasta 70 por ciento de ocupación.

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, expresó su optimismo en que los partidos de la Eurocopa 2020, postergada para el año próximo por la pandemia del coronavirus, contarán con la presencia de público.

"Por ahora, estamos planificando exactamente cómo lo queremos", afirmó Ceferin a la emisora alemana Sportschau, en declaraciones que reprodujo la agencia de noticias ANSA, al ser consultado sobre el acceso de simpatizantes a los estadios en los 12 países que albergarán el torneo que se jugará del 11 de junio al 11 de julio.

"Estamos bien preparados, somos más inteligentes y más fuertes, porque sabemos que todo puede suceder. Pensamos en opciones sin simpatizantes, o con el 30%, 50% y 70%", agregó el titular de la UEFA sobre los porcentajes de capacidad a habilitar en los estadios que recibirán partidos de la Eurocopa 2020.

La UEFA, durante el mandato del expresidente francés Michel Platini, organizó una Eurocopa en 12 países con motivo de la 16ta edición del torneo continental.

"Desde el punto de vista simbólico es muy lindo, pero para nosotros no lo es. No es fácil, independientemente de la pandemia. No estamos muy contentos", admitió Ceferin.

"Es un gran desafío, pero estoy seguro de que la competición se realizará el año próximo", aseguró el titular de la UEFA, quien expresó además su satisfacción por la aplicación del protocolo para lidiar con la Covid-19.

Liga de las naciones

El seleccionado ucraniano de fútbol masculino venció a España por 1 a 0, como local, en el marco de la cuarta fecha del Grupo A1 de la Liga de las Naciones de la UEFA. El único tanto del partido fue de Viktor Tsygankov, a los 29 minutos del segundo tiempo.

Con esta victoria, Ucrania suma seis puntos y se puso a uno del líder, España, y alcanzó a Alemania (3-3 con Suiza).

Además, la jornada de ayer registró los siguientes resultados:



Grupo A4: Ucrania 1-España 0; Alemania 3-Suiza 3.



Grupo C1:Montenegro 1-Luxemburgo 2; Azerbaiyán 0-Chipre 0.



Grupo D1: Letonia 0-Malta 1; Islas Feroe 2-Andorra 0.



Grupo D2: Liechtenstein 0-San Marino 0.

Este miércoles, en tanto, el partido más destacado tendrá como protagonistas a Italia y los Países Bajos, primero y segundo del grupo 1 de la Zona A con cinco y cuatro puntos, respectivamente.

El cronograma de partidos de la cuarta fecha de la Liga de las Naciones es el siguiente para mañana es el siguiente: por el Grupo 1, Polonia-Bosnia e Italia-Países Bajos; por el Grupo 2, Inglaterra-Dinamarca, Islandia-Bélgica; por el Grupo 3, Croacia-Francia y Portugal-Suecia.

Napoli completó el aislamiento

El plantel profesional del club Napoli, de la primera división de Italia, finalizó el aislamiento en centro deportivo de Castel Volturno tras los positivos de coronavirus detectados en el macedonio Eljif Elmas y el polaco Piotr Zielinski.

"La ASL (Hacienda Sanitaria Local) de Caserta, tras las nuevas disposiciones y tras el último test con resultado negativo, ha decretado el fin del aislamiento del grupo del equipo en el Training Center y por eso regresamos a casa", informó el Nápoles en una nota oficial publicada en Twitter.

El plantel y el cuerpo técnico se encontraban en confinamiento desde el sábado 3 de octubre, ordenado por la ASL, luego de los positivos por coronavirus de Elmas, Zielinski y un miembro del personal del club que impidieron que el equipo juegue con Juventus por la tercera fecha de la liga, consignaron las agencias de noticias DPA y EFE.

Juventus, con el aval de la Liga de la Serie A, reclama el triunfo por 3-0 que establece el reglamento por ausencia del rival, pero Napoli recuerda que el protocolo de la

FIGC otorga potestad a las ASL para impedir el traslado de un equipo en caso de positivos para impedir la propagación del virus.