Dos rusos y una estadounidense baten récord en una misión a la Estación Espacial Internacional

La astronauta estadounidense Kathleen Rubins y los rusos Serguéi Ryjikov y Serguéi Kud-Svershkov arribaron este miércoles a la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de un cohete ruso Soyuz en un tiempo récord de tres horas.

"La nave espacial tripulada Soyuz MS17 se acopló con éxito al segmento ruso de la Estación Espacial Internacional. ¡Por primera vez en la historia lo hizo en solo dos órbitas alrededor de la Tierra!", anunció la agencia espacial rusa Roskosmos en Twitter.

"Se estableció un nuevo récord (...) El tiempo total entre el lanzamiento y el acople fue de 3 horas y 3 minutos", indicó Roskosmos en un comunicado.

El Soyuz despegó del cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajistán Los tres científicos aspiraban batir el récord antes del despegue.

El viaje se tomaba habitualmente seis horas.

The Exp 64 crew is on its way to the station and will dock in less than three hours. @PrathamGokani is asking how long will they be onboard the station. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/MUy1dcvd1Q