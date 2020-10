https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 14.10.2020

Declaraciones del DT Fernando Santos Polémica por el coronavirus de Cristiano Ronaldo: "Aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas"

Luego del positivo por coronavirus de Cristiano Ronaldo, el entrenador de Portugal, Fernando Santos, realizó misteriosas declaraciones al respecto.

"Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus”, dijo Santos.

En este contexto, Cristiano es el tercer jugador de Portugal infectado durante esos últimos días, tras los casos de José Fonte y Anthony Lopes.