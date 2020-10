https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 14.10.2020 - Última actualización - 10:16

10:12

La actriz y cantante uruguaya hizo una aparición sorpresa en la pista más famosa del país.

En el homenaje de Jey Mammon Natalia Oreiro sorprendió en la pista del Cantando 2020 La actriz y cantante uruguaya hizo una aparición sorpresa en la pista más famosa del país.

A veces la producción del Cantando 2020 prepara alguna sorpresa que deja perplejos a los conductores, a los jurados, a los participantes y también al público. Este martes, de la nada, arribó a la pista de reality la actriz y cantante Natalia Oreiro, quien fue invitada por el comediante y participante del ciclo Jey Mammon, que junto a su pareja en el certamen, Carla del Huerto, decidieron elegirla a ella para la gala de homenajes.

"Es una artista impresionante. Es internacional, pero también es un ser especial. Tiene un aura, un halo de luz. Este programa se hizo muy queer, y Natalia es nuestra embajadora. Fue a Rusia con los colores de la bandera LGTBQ+. Hacerte el loquito acá es fácil, pero ella lo hizo allá. Nos conocimos porque le envié un mensaje para entrevistarla y ella, sin conocerme, me contestó y aceptó”, contó Jey.

"Es muy raro salir de casa y venir a un lugar tan alegre. Es lindo verlos, porque le llevan alegría a la gente. Cuando Jey me propuso participar, acepté. En el programa ya habían cantado temas míos y me llena de orgullo que a chicas más chicas les guste lo que hago", dijo la cantante.

Tras su sorpresiva aparición en el certamen, Natalia Oreiro desató una reacción inmediata en Karina “La Princesita” Tejeda; con lágrimas en los ojos de emoción la cantante tropical dijo que admira mucho a la uruguaya.

“Siento mucha admiración. Nos hemos cruzado cuando hacía Solamente vos. Yo no la conocía personalmente y me gustaban mucho sus canciones. Ha sido muy buena compañera. Yo estaba muy nerviosa ese día y vino al camarín, me saludó y me hizo sentir muy contenida. Y me parece que, más allá de ser una gran artista internacional, muestra con sus actos la humildad que tiene al venir acá. Encima no cantó, solamente vino. Y con su presencia nos llenó a todos. Es muy buena compañera, muy cálida. Se merece la admiración y el respeto de todos nosotros”, dijo Karina, visiblemente emocionada.

Las lágrimas de emoción de Karina se debieron también a las palabras de defensa de Oreiro hacia al género tropical unos minutos antes. Cuando el co-conductor del ciclo, Ángel de Brito, le remarcó a la uruguaya que ella jamás había denigrado a los cantantes de cumbia como si hacen otros músicos Oreiro recordó algunos episodios de su adolescencia.

“¿Estás loco? Yo amo la cumbia. Cuando vivía en Uruguay iba a bailar a un lugar que ya no está más, que era un lugar de cumbia, cumbia. Es decir, cumbia uruguaya, pero también cumbia colombiana. Y siempre me gustó mucho la cumbia argentina. Es sabida mi admiración por Gilda, pero a mi Karina me encanta. Y no solamente me gusta ella. Pero ella me gusta personalmente, me gusta sus canciones, su forma de interpretar”, aseguró. Poco antes, además, Oreiro había manifestado que “ama” las canciones de La Princesita.