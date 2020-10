https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 14.10.2020 - Última actualización - 10:49

10:44

Con la presencia de Doctor Strange en la tercera entrega del Hombre Araña, muchos fanáticos fantasean con la reunión de los tres últimos protagonistas de las peliculas dedicadas al superhéroe arácnido.

La gran pantalla se llenará de telarañas Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, ¿juntos en Spider-Man 3? Con la presencia de Doctor Strange en la tercera entrega del Hombre Araña, muchos fanáticos fantasean con la reunión de los tres últimos protagonistas de las peliculas dedicadas al superhéroe arácnido.

La reciente noticia del regreso de Jamie Foxx al papel de Electro para "Spider-Man 3" ha causado una gran cantidad de preguntas sobre el futuro de la franquicia arácnida tanto de Marvel Studios como de Sony Pictures sobre la posible creación del Spider-Verse en una versión live-action, y según algunos rumores esto podría ser una realidad, pues Andrew Garfield y Tobey Maguire aparecerán en “Spider-Man 3”.

Desde la salida de la película animada "Spider-Man into the Spider-Verse" se comenzó a rumorar sobre una versión live-action de esta idea, tomando en cuenta que tres actores en Hollywood han interpretado al arácnido en los últimos años, pero esta idea se había considerado algo lejano, pero al parecer Sony y Marvel están pensando en convertirlo en realidad para la tercera entrega.

Según las primeras informaciones, Mikey Sutton, Andrew Garfield y Tobey Maguire aparecerán en "Spider-Man 3", ya que Marvel está buscando la forma de presentar las tres versiones de Peter Parker al final de la película.

"Los conocedores me dicen que se está discutiendo sobre Maguire y Garfield para aparecer en la escena final de 'Spider-Man 3'. Cada una de las películas de Spider-Man en el MCU ha tenido un final asombroso; las fuentes dicen que esto es lo que tienen en mente para 3. La forma en que llegaron allí aparentemente será tan sorprendente como su aparición; la respuesta es un regalo que todavía está envuelto".

Según esta información la aparición de Jamie Foxx como Electro sólo será una pequeña muestra de lo que se tiene planeado para la tercera entrega del arácnido en el MCU, también hay que tomar en cuenta que Marvel Studios estará trabajando en conjunto con Sony Pictures para una unión entre estos universos con villanos como Venom, Carnage y Morbius.

Mientras que algunos fans se muestran entusiasmados con la posibilidad de ver a varios Parker luchando codo con codo, otros muchos piensan que recuperar a las estrellas de sagas anteriores es un error. Pero si algo ha demostrado Marvel es que cuando hace las cosas, las hace bien. Y su idea es unificar a todos los trepamuros del cine, estará estudiando la mejor forma de hacerlo.

Estos son algunos de los comentarios de los fans en las redes sociales:

“Si esto significa que están haciendo un Spider-Verse, estaré realmente decepcionado”, asegura un usuario de Twitter. “No leo cómics de Spidey porque son demasiado complicados y de alto concepto. ¿Por qué no podemos tener simplemente algunas de las viejas aventuras de Spider-Man?”.

If this is because they’re doing some spider verse thing I will be really disappointed. I don’t read Spidey books because they got way too convoluted and high-concept. Why can’t we just have some regular old Spidey adventures? https://t.co/GHhUGY3te1 — h (@hcvanslyke) October 8, 2020

“Peter acude al Dr. Strange en los cómics cuando su identidad es pública y Jamie Foxx dijo que su Electro no será azul. Estoy bastante seguro de que Spider-Man 3 se centrará en Peter, pero más adelante podría conducir a una película de Spider-Verse. Espero que se centren primero en la historia de Tom”.

So Peter goes to Dr Strange in the comics when his identity is public and Jamie Foxx said his Electro won't be blue. I'm pretty confident SM3 is Peter focused but later on it could possibly lead to a Spider-Verse movie. I hope they focus on Tom's story first pic.twitter.com/bmVwhWrfdu — Aniq ⎊ (@RaniqDesigns) October 8, 2020

“Está bien, pero ¿podremos POR FAVOR ver esta escena suceder en el Spider-Verse de imagen real? Sería asombros”.

Okay but can we PLEASE see this moment happen in the live action Spider-verse?? It’ll be amazing pic.twitter.com/9QbfCvUehK — Sea ★ playing Star Wars games (@kenobilust) October 1, 2020

“No me voy a emocionar con una idea de un Spider-Verse de imagen real hasta que no se confirme a Tobey y Andrew. Pero si eso sucede, voy a explotar”.

I’m not going to get excited for a live action Spider-Verse film until we get confirmation of Toby and/or Andrew coming back.



But IF that happens???????! Yes, I will fucking explode. pic.twitter.com/m14ChFgimB — [ Nick ]⚡️ (@NickLedesma) October 1, 2020

I'm so excited for the Spider-Verse movie. it's gonna be sick pic.twitter.com/yhYookb9It — Big Goof (@KeyInUsername) October 8, 2020