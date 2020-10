Unión: el debut en AFA queda entre los dos juegos de Copa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En principio, por el torneo oficial de la Conmebol juega de local el miércoles 28 de octubre y va de visitante el miércoles 4 de noviembre para intentar cerrar la llave fuera de Santa Fe. Se cae de maduro que pondrá suplentes y juveniles para debutar en el torneo casero.

Estaba cantado y se veía venir: Unión volviendo en modo pandemia en la Copa Sudamericana 2020 antes que en el engendro del torneo local que armaron los impresentables dirigentes de la mesa chica en el fútbol argentino. Y ahora, que se acerca el momento de las definiciones y certezas, se da todo tal cual se especulaba: el Tate del "Vasco" Azconzábal jugará primero por Conmebol y después por AFA. La seguidilla arrancará el miércoles 28 de octubre de local por la Sudamericana en el 15 de Abril;, seguirá viernes 30, sábado 31 o domingo 1 de noviembre por el torneo doméstico donde le toque; para finalmente completar el primer sprint el miércoles 4 de noviembre en condición de visitante por el certamen continental de clubes.

Con más de 600.000 dólares en juego y la posibilidad de experimentar un pase de fase, todos los caminos conducen a que Unión inicie el descolorido torneo de AFA con elementos suplentes o juveniles (un dato a favor es que, a diferencia de otros clubes, la reserva de "Tato" Mosset está entrenando). Es decir, con el cuerpo, la mente y el alma puestos en el partido-revancha de la Copa Sudamericana, el debut casero pasa a un segundo o tercer plano tranquilamente.

"No sabemos qué prioridades nos darán a los cinco equipos del fútbol argentino que hoy estamos adentro de la Copa Sudamericana, pero la idea de Unión es pedir en la AFA arrancar jugando de local, para evitar dos viajes seguidos, por más que posiblemente el entrenador arme dos equipos distintos", deslizaron hoy desde el club ante la consulta de El Litoral por el cuello de botella que se le viene encima al Tate.

Por ahora es muy poco lo que se confirmó oficialmente del torneo doméstico: apenas una frase suelta del Ministro Matías Lammens ("Ahora sí, la fecha está a la vista"), la sensación que en los próximos días se montará el sorteo, la confirmación que definitivamente "no habrá clásicos" (fue una pulseada con la TV hasta último momento) y que se vendrá un calendario súper-apretado. Para Unión, que juega Copa, más complicado todavía.

En cuanto a la próxima parada "con pelota" para el equipo de Juan Manuel Azconzábal, el mismo Club Atlético Unión informó oficialmente en sus redes: "¡Amistosos confirmados!. El próximo viernes, Unión disputará dos encuentros ante Newell's Old Boys de Rosario. Primer partido 17 horas TV en vivo (TNT Sports); Partido principal 18.30 TV en vivo (TNT Sports)".

Más allá que luego de este fin de semana habrá completado tres amistosos (Newell's allá, Rosario Central y la revancha con Newell's acá), por ahora no se sabe si el "Vasco" se da por conforme con estos tres juegos o bien pide armar un cuarto cotejo preparatorio, antes de la vuelta del torneo de la AFA y los dos cruces por la Copa Sudamericana. Hay que recordar que el Tate tiene tiempo hasta el día 22 de octubre para presentar la Lista de Buena Fe Oficial para la Conmebol Sudamericana 2020, con un cupo máximo de 50 jugadores.

"Cualquier jugador fichado por Unión, tenga o no contrato profesional, puede ir a la lista de buena fe", confiaron desde López y Planes. La consulta viene a cuento por el lateral-volante correntino Kevin Zenón, valorado por el entrenador que reemplazó a Leo Madelón y que no tiene contrato profesional. ¿Se le hará contrato profesional a Kevin Zenón antes de la Copa?: "Tenemos varios chicos en análisis, hay que definir los de la camada '99 antes de diciembre".

Por ahora, luego de la llegada en tándem de los dos marcadores centrales (Nani y Galván) con pasado en Central Córdoba de Santiago del Estero, el Tate quedó "en pausa" en el mercado de pases, aunque siempre la respuesta es la misma: "Veremos qué es lo que puede aparecer antes que cierre el libro de pases de la AFA, a lo mejor algo más se puede sumar".

"Azconzábal pretende un equipo corto"

El defensor Matías Nani pasó por el programa Unión en tu dial (FM Sol 91.5) y dejó varias frases interesantes. "Venía en conversaciones con Martín (Zuccarelli) hace un tiempo y estaba barajando algunas posibilidades del exterior que con el tiempo se fueron dilatando y no quise esperar más. Unión fue uno de los equipos que más se interesó acá en Argentina y pensé que era una muy buena oportunidad para seguir creciendo por eso elegí Unión".

"Santa Fe parece una provincia parecida a la que yo soy de origen en Córdoba. Venía de una provincia como es Santiago del Estero que es bastante calurosa y en ese sentido, no creo que haya conveniente", agregó.

Del grupo de trabajo del "Vasco" dijo que "es un cuerpo técnico que trabaja muy ordenado, que tiene muy claro lo que quiere. Azconzábal pretende un equipo corto, jugar simple, líneas cortas, un equipo contacto es lo que están buscando y ser intensos".

"Soy un jugador aguerrido, agresivo, temperamental que no me gusta perder a nada. Todo el tiempo quiero ganar. En cuanto al juego, me siento un jugador fuerte que le gusta el buen juego pero si no se puede, no voy a hacer locuras", cerró Nani, flamante refuerzo para el Club Atlético Unión.