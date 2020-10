Vuelta a clases: gremios conocieron el "plan experimental" del gobierno

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 14.10.2020

La provincia piensa en un retorno con "semipresencialidad" en cincuenta escuelas rurales. Amsafe compartió en general los criterios sanitarios, pero quiere tener el listado de localidades para analizar caso por caso. Sadop prefiere que directamente se planifique todo "con más seriedad" para 2021.

La vuelta a clases será bajo el concepto de semipresencialidad. Los niños y niñas retornarían a las aulas sólo un par de días de los cinco hábiles que tiene la semana. El alumnado se dividiría en dos grupos; de esa manera, cada uno cursaría por separado durante dos jornadas. Así se completarían cuatro días, en tanto que el quinto, se reservaría para actividades recreativas y culturales en el caso los alumnos, aunque todo de manera virtual. Ese quinto día será, también, para planificación de los docentes y evaluación respecto de cómo se viene desarrollando la actividad. La jornada escolar sería reducida respecto de lo que era en el esquema tradicional; se piensa en un horario de ingreso más tarde de lo habitual para no coincidir con el movimiento que pueda tener cada distrito, y la salida sería más temprano. La jornada presencial tendrá dos núcleos para desarrollar los contenidos pedagógicos, que estarán separados por un "descanso o recreo" de treinta minutos. Esa pausa sería aprovechada por el personal para la desinfección de las instalaciones escolares.

En trazos generales, esos fueron los principales aspectos del "Plan Experimental de vuelta a clases" que el Ministerio de Educación presentó a los gremios docentes de la provincia. Como se sabe, Santa Fe prepara un retorno a las aulas en principio, sólo para cincuenta escuelas rurales – todas públicas, excepto una – de 28 localidades del centro-norte, en las que el riesgo sanitario sea bajo o nulo. No hay fecha de inicio precisa, pero si es posible, la pretensión de la cartera educativa es arrancar la semana próxima. En esta etapa inicial se piensa en escuelas de los departamentos Vera, General Obligado, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, Castellanos, San Martín, y algunas de Las Colonias.

Repercusiones

Como parte del calendario de "vuelta a clases", el Ministerio de Educación había convocado para este martes a los gremios del sector docente, a fin de interiorizarlos sobre el plan de retorno a las aulas. Consultada por El Litoral, la titular de AMSAFE, Sonia Alesso, dijo que el gremio ratificó los tres criterios que ha adoptado Ctera para pensar una vuelta a la enseñanza presencial. En tal sentido, habló del criterio sobre el riesgo sanitario que debe ser "bajo o nulo"; del pedagógico, que deberá procurar grupos pequeños de alumnos que no superen los diez; y finalmente, un criterio edilicio, que garantice la seguridad de las instalaciones escolares.

"En términos generales compartimos con la provincia el criterio sanitario de que no pueden empezar las clases donde haya riesgo de contagio; los criterios básicos los compartimos. De todos modos, esperamos ahora el listado de las cincuenta escuelas para analizar caso por caso. Una vez que lo tengamos, nos vamos a contactar con los docentes de esas localidades y departamentos pare analizar cuál es la situación de cada lugar a fin de determinar si están realmente en condiciones de arrancar. Recién allí vamos a opinar", dijo Alesso a El Litoral. La dirigente reparó, por otra parte, en que hay escuelas rurales que no poseen personal no docente, indispensable para una coyuntura como la actual. Asimismo, puso énfasis en la necesidad de que los maestros afectados no deban desplazarse.

Otras voces

Desde el Sadop, en cambio, se plantearon algunas dudas sobre "los criterios médicos". Consultado por El Litoral, Pedro Bayúgar advirtió también acerca de una "posible sobrecarga de trabajo" a partir de que la presencialidad sería sólo dos veces a la semana. En tal sentido, consideró que quizá sea más pertinente "planificar directamente la vuelta a clases con mayor seriedad, a partir del año que viene". Desde su punto de vista, tal como están presentadas las cosas, se trata más de "la aspiración de cumplir con el 'volvimos a clases', que con un retorno serio y planificado. Creo, sinceramente, que hay que planificar para el año que viene, que también va a ser de mucha complejidad", sentenció.

Para el Ministerio de Educación, "fue una buena reunión". Fuentes de la cartera consultadas por El Litoral destacaron las "coincidencias y entendimiento" que se dieron durante el encuentro. Y confirmaron que seguirán las actividades para cumplir con el calendario de retorno.

Otros temas

Durante la reunión de este martes, gremios y Ministerio hablaron también de los concursos pendientes para nivel secundario, inicial y de supervisores en el caso del sector privado. En tal sentido, se evalúa como adecuar los métodos presenciales a la virtualidad. También se abordó la situación de los docentes reemplazantes; al respecto, la cartera adelantó que se trabaja en una asistencia de emergencia para dichos trabajadores. Finalmente, se prestó atención a algunos errores en la liquidación de haberes de docentes jubilados, como consecuencia de los últimos aumentos. La Caja de Jubilaciones recibirá los reclamos, y pagará las diferencias por planillas complementarias.

Aurora

Para este jueves 15 de octubre a las 08.30 h. el Ex Intendente de Santa Fe, Mario Barletta, convoca a padres con sus hijos, a cantar Aurora para reivindicar el amor por la bandera argentina.

"La escuela nos regala momentos inolvidables que no nos podemos perder. Este jueves despertemos a nuestros chicos con Aurora, colguemos la bandera en ventanas y balcones para poder revivir esos momentos y valores que sólo nos transmite la escuela", dijo Barletta.

El ingeniero invita a reconectar a los chicos con los rituales y costumbres que nos representan como argentinos. "Apoyemos su vuelta al ritmo escolar porque la pandemia no tendría que haberlos hecho perder tanto, durante tanto tiempo", sostuvo.