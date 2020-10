Descartan que el penacho de Moctezuma regrese a México "al menos en 10 años"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Uno de los curadores de la institución austriaca insiste en que el estado del tesoro prehispánico es “frágil” y que haría falta “un avión de 300 metros para compensar" las vibraciones del traslado

La “misión” que Andrés Manuel López Obrador preveía como “casi imposible”, la de traer de vuelta a México el penacho de Moctezuma, no podrá cumplirse “al menos en los próximos 10 años”, de acuerdo con Gerard van Bussel, curador del museo austriaco donde permanece la pieza prehispánica obsequiada por el emperador azteca a Hernán Cortés en 1519.

El tocado de plumas de quetzal, oro, plata y bronce es uno de los tesoros más preciados que busca recuperar temporalmente, en su recorrido por Europa, la presidenta del Consejo Honorario de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, para los aniversarios patrióticos de 2021. Pero la pieza está en estado “demasiado fragil”, ha recordado el curador a la agencia Efe, y haría falta “un avión de 300 metros para compensar” las vibraciones del traslado.

Cualquier vibración “en el aire o la carretera lo destruiría”, ha aseverado Van Bussel. Las autoridades y expertos del Museo del Mundo de Viena, antes conocido Museo Etnográfico, no se atreven a mover el tocado, ni siquiera “de haber un terremoto en Viena”, por miedo a que pueda sufrir cualquier desperfecto. Conseguir traer de regreso a México el tesoro, que ya fue reclamado en 1991 y 2011 por las autoridades del país norteamericano, fue uno de los encargos que López Obrador hizo a Gutiérrez Müller, que también es su esposa, para su actual gira por Europa. “Le recomendé [a Gutiérrez Müller] que tratara lo del penacho, que insistiera en lo del penacho, aunque le dije que no era una misión fácil, que era como una misión imposible, porque los austríacos se han apoderado por completo del penacho", ha reiterado López Obrador en la conferencia matutina del Gobierno de este martes, después de expresar lo mismo el día anterior en Twitter.

“No sabemos todavía cuál va a ser el resultado, ahora que regrese ya nos va a informar”, ha avisado el presidente mexicano. De su reunión en Viena con el presidente austriaco, Alexander Van der Bellen, Gutiérrez Müller se ha ido con un acuerdo firmado para que “todos los mexicanos conozcan el acervo digitalizado” de la Biblioteca Nacional de Austria, según publicó en sus redes sociales, pero aún no ha mencionado nada sobre las negociaciones para recuperar el tocado del emperador azteca. “Muchas de las cosas que se exhiben en los museos más importantes del mundo se sustrajeron de manera ilegal de los países de origen de las culturas”, ha indicado López Obrador en la mañanera, y ha continuado: “Mucha gente no conoce lo que significó el florecimiento de las culturas de México en la época prehispánica y vamos a exponerlo así. Vamos a procurar mostrar todo eso en el 2021”.

Pero el tesoro no se trasladará tampoco para exponerlo, una planta más abajo, en una muestra sobre los aztecas que el museo de la capital austriaca inaugura este miércoles. “Me gustaría conocer a la persona dispuesta a asumir esa responsabilidad”, ha retado el curador de las colecciones de América del Norte y Central de la institución pública austriaca, siempre en declaraciones a Efe. El penacho fue restaurado entre 2010 y 2012 por expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el marco de un proyecto de cooperación entre México y Austria y ya entonces los especialistas de ambos países coincidieron en que su “frágil estado” no permitía el traslado por agua, tierra o aire hasta que exista una tecnología “que pueda impedir cualquier vibración”. Si no existiera ese peligro, Van Bussel valora positivamente que “los países discutan la devolución de objetos”.

En la visita, Gutiérrez Müller también se ha reunido con el papa Francisco, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y la esposa del presidente francés, Brigitte Macron, para solicitarles el préstamo temporal de piezas arqueológicas para conmemorar los aniversarios patrióticos de 2021. La escritora e historiadora ha pedido dos códices que actualmente están en Italia —el Codex Fiorentino, escrito entre 1540 y 1585 en náhuatl, latín y castellano, y el Codex Cospi o Bologna, que revela los avances en matemáticas y astronomía de los nahuas— y una serie de piezas arqueológicas a Francia.