Se extiende la incógnita

Miércoles 14.10.2020

16:42

Sanzaar otorgó 48 horas más de plazo a Sudáfrica para definir su postura. Por lo pronto, los Springboks no podrán llegar a Australia a comienzos de la próxima semana, como estaba previsto.

Puntualmente, la incógnita sobre la participación o no de Sudáfrica en el Rugby Championship 2020 se extenderá, al menos hasta el próximo viernes. Esto es debido a que Sanzaar comunicó oficialmente a South African Rugby Union que extendía el plazo de confirmación por otras 48 horas más.

Sobre el particular, el buró que aglutina a las cuatro principales potencias del Hemisferio Sur, publicó una serie de aclaraciones.

"Después de una teleconferencia del Director Ejecutivo de Sanzaar, las Uniones miembros acordaron proporcionar a SARU 48 horas adicionales para finalizar sus discusiones internas con las partes interesadas. Esto retrasará ahora la salida programada de los Springboks a Australia".

"Sanzaar proporcionará una actualización sobre la resolución de estas discusiones y un calendario para la participación de los Springboks en el Rugby Championship, cuando esté disponible en los próximos días", concluye la comunicación oficial.

Por lo tanto, está por demás de claro que el plantel Bokke no arribará a Australia la semana venidera, como estaba previsto, para de ese modo poder concretar el aislamiento obligatorio de 14 días. Es más, el staff sudafricano, ni siquiera ha oficializado hasta el momento la nómina de jugadores convocados, que en su gran mayoría están afectados a sus respectivas franquicias provinciales.

Otro ítem destacado de la flamante resolución, es que Sanzaar precisó que los partidos entre All Blacks y Wallabies, previstos para el sábado 31 de octubre y el 7 de noviembre, en Sydney y Brisbane, respectivamente, están absolutamente confirmados y no sufrirán ningún tipo de modificación.

Lógicamente, la situación de los Springboks plantea interrogantes importantes, como si -suponiendo que participen- podrán debutar el 7 de noviembre ante Los Pumas; como así también si el cronograma del certamen les permitirá afrontar todos los compromisos pautados hasta el momento.

En las últimas horas, una de las versiones que circuló en medios neozelandeses y australianos, es que en caso que los sudafricanos confirmen su participación, podría acotarse el formato de la competición a un solo partido entre cada uno de los cuatro participantes. Si ello ocurriese, uno de los duelos entre australianos y neozelandeses, estaría solamente involucrado con la Bledisloe Cup.

Desde Nueva Zelanda

Tras la emocionante igualdad en 16 puntos en el partido inaugural de la Bledisloe Cup 2020, el domingo pasado en Wellington, no solo se incrementan cada hora más las expectativas en torno al segundo, previsto para la medianoche del próximo sábado (hora de nuestro país), en el Eden Park de Auckland.

Todo indica que los 47.700 tickets disponibles estarán vendidos en las próximas horas (hasta ayer, se habían expendido 40.000), por lo que el estadio de la ciudad más cosmopolita del país lucirá colmado en la capacidad dispuesta para la ocasión (vale recordar que puede albergar casi 60.000 espectadores).

Desde New Zealand Rugby Union, expresaron: "Fue fantástico ver a tantos aficionados en el Sky Stadium de Wellington para el primer partido en más de un año... Obviamente, después de un partido tan apasionante, el interés creció a niveles aun superiores".

Un dato muy singular, es que el célebre Eden Park de Auckland se llamará temporalmente para el partido Cooper's Catch Park, en apoyo a una empresa familiar de venta del tradicional menú "Chips & Fish", que se vio severamente afectada por la pandemia de Covid-19. Esto fue posible, ya que uno de los sponsors de los All Blacks le regaló los derechos del nombre del estadio a esta modesta tienda que básicamente expende pescado con papas fritas.

Por otra parte, en el seno del plantel de los All Blacks, se han multiplicado las autocríticas, con respecto a la actuación del partido pasado ante los Wallabies, reclamando una imprescindible mejoría para afrontar el venidero. Como el caso del experimentado medio scrum, Aaron Smith, quien fue uno de los que brindó su calificada opinión.

* ""Si no te presentas mentalmente con la intención correcta, cada día se hace demasiado largo. Mi rendimiento estándar no estuvo a la altura: mi pase fue errático, inexacto y nos tendió una trampa... No les dio a nuestros delanteros la oportunidad de correr hacia la pelota y son cosas de las que me enorgullezco, por lo que necesito afinarlas".

A su turno, el hooker Dan Coles, agregó: "Hubo muchos aspectos que nos decepcionaron. Queremos asegurarnos de que estemos mucho mejor esta semana. Son pequeñas cosas: el físico, el ataque y el breakdown, donde no fuimos demasiado buenos y estamos obligados a mejorar", sentenció.