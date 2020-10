Rosario: reclaman abrir las escuelas para alumnos que terminan la primaria y la secundaria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unos 200 padres de alumnos de escuelas piden que se abran los establecimientos para que sus hijos puedan cerrar en las aulas sus etapas en la primaria y en la secundaria.

Un grupo de unos 200 padres de chicos de séptimo grado y quinto año de unas 50 escuelas privadas y públicas de Rosario impulsa la apertura de los establecimientos educativos para el cierre de la cursada. Conectados a través de WhatsApp, enviaron este miércoles una carta a la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, al gobernador Omar Perotti y al intendente de esta ciudad, Pablo Javkin, para ver la posibilidad de habilitar los colegios en los últimos días de clase.

Una de las voceras del grupo es Elizabeth Hevia, madre de una niña que cursa séptimo grado en el colegio Dante Alighieri en este 2020. “Surgió por quinto año que empezó a viralizar unos videos muy emotivos de los chicos -comentó Hevia a El Litoral-. Al verlo nos conmovió mucho y pensamos que en séptimo grado podíamos hacer lo mismo. Pelear todos juntos por algo que creemos que se puede lograr con todo el respeto, el protocolo para que los chicos puedan tener ese último mes, esos últimos 15 días de clase y que puedan despedirse de su colegio, de sus amigos, de sus seños”. “En las escuelas que forman parte hay padres que apoyan estas medidas y otros que no”, comentó la madre.

“Nosotros entendemos todas las posturas. Nosotros consideramos que con buenos protocolos se puede hacer algo. Como sí hicieron para otras cosas, para bares, restaurantes, gimnasios, clubes. Para los chicos es fundamental. Es una manera de ver qué ocurre. Los de quinto año se van y cada uno empieza su rumbo. Es triste que no puedan despedirse. Ordenadamente y con compromiso tanto de nosotros como de las instituciones que han estado trabajando en protocolos se puede hacer”.

Elizabeth tiene otro hijo que está en tercer año, pero él queda fuera de esto. “Peleo por mi hija de séptimo año que creo que es una etapa donde hay que darle un cierre. Ellos lo necesitan. Nadie va a salir traumado porque hoy en día los chicos son más inteligentes que nosotros y entienden. Ellos no tienen voz para poder reclamar. Entonces somos los padres los que con buenas herramientas podemos lograr algo”, subrayó. “No es que nosotros queremos la fiesta. Nada semejante a eso. Queremos su entrega de diploma que se haga de una manera ordenada. Solamente con los padres. Que se pueda hacer en forma presencial y no virtual”, agregó.

Este grupo de padres tiene previsto hacer una marcha el 24 de octubre por este tema, aunque no está nada confirmado. “No estamos del todo seguro de hacerlo con ellos (los que representan a quinto año de la Dante). Nosotros, séptimo grado, por ahora no hemos hablado. Se planteará. Por ahora no es la idea nuestra. Queremos hablar con la ministra, que nos escuche, que no dé una respuesta”.