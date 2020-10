Se inició un coloquio de IDEA distinto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 14.10.2020 - Última actualización - 17:14

17:11

Comenzó el coloquio de IDEA. Esta vez de manera remota desde la Capital Federal. El presidente Fernández participó de la apertura. Thomas Friedman y Susana Malcorra, los oradores más destacados del primer día.

Comenzó el coloquio de la ONG IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), la 56ª edición, con la modalidad virtual. Desde el Centro de Convenciones de la ciudad de Buenos Aires como base, el miércoles por la mañana fue la primera jornada de exposiciones.

La apertura estuvo a cargo de Roberto Alexander, presidente del coloquio, director de IDEA y gerente general de IBM Argentina. En su discurso, Alexander puntualizó: “Hay un país que queremos ser y está éste. El que somos. Y no se trata de refundar al país y empezar todo de nuevo, sino de lograr construir con reglas claras sobre la base de lo que ya somos y ya tenemos”.

Posteriormente, habló el presidente de la Nación, Alberto Fernández. El primer mandatario remarcó los problemas que la pandemia del covid-19 trajo a nuestro país y al mundo en general. “Este es un coloquio diferente por el modo en que lo estamos realizando -dijo Fernández-. Diferente por el tiempo que nos toca vivir. La Argentina y el mundo están viviendo un momento único en el tiempo. Ha generado un colapso económico en el mundo del que nadie ha salido indemne”. “Este estado de cosas nos obliga a repensar el mundo. El virus ha contaminado a todo el mundo, no sólo a la Argentina. El virus parece que se va y siempre está volviendo. Es un ser imperceptible, pero ha tenido la capacidad de llevarse millones de vidas humanas. Se ha llevado muchísimas empresas que han dejado sin trabajo a miles de personas. No sabemos cómo prevenirlo, cómo curarlo y eso no es poco”, aseguró en otro pasaje de su presentación desde la residencia de Olivos.

Por su parte, puntualizó: “Vamos a hacer de la obra pública el gran motorizador de la economía argentina. Yo vislumbro un año entrante que nos ofrece muchísimas posiblidades. Queremos ordenar una economía que se ha desordenado”.

El presidente también se refirió a cuestiones macroeconómicas: “Tenemos problemas y hoy mismo enfrentamos un problema por la falta de divisas que heredamos. Por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que no son ciertas. Desde los que plantean que se viene una devaluación o que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa”.

Hacia un mundo aún más globalizado

La exposición del periodista estadounidense Thomas Friedman fue quizás la más interesante de la primera jornada. Este profesional dedicado a temas económicos y políticos habló sobre los escenarios que se avecinan tras la irrupción del coronavirus.

Friedman se refirió a los tres momentos cruciales en la historia de la humanidad. El primero fue con la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, el segundo en la revolución industrial en el XVIII y el tercero es el actual. Para el periodista éste es un tercer mojón clave en el desarrollo humano.

Por otro lado, aseguró que se rompe por estos años un esquema antagónico. “¿Qué está ocurriendo en el mundo? Hemos gobernado el mundo con un sistema binario. Capitalistas versus laboristas. Siempre binario, pero está ocurriendo algo grande que está destruyendo las estanterías. Tenemos este gran momento de prometeo”. “Vamos a tener una desaparición de la derecha-izquierda (políticas)”, puntualizó Friedman.

“Por la pandemia vamos a ver un período de destrucción creativa. Estoy dando una charla en Argentina desde mi propia oficina. Esto es la nueva normalidad. Vivimos un mundo donde más gente tiene acceso mucho más que antes. Vamos a ver una explosión de innovación”, señaló el experto en macroeconomía.

Por otro lado, Susana Malcorra, ex canciller de Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri, participó del evento empresarial. “Tenemos una relación histórica con Estados Unidos y una relación reciente con China que tiene un impacto en nuestra economía. La cuestión es mantenerse en relación con ambos. Y generar espacios de asociación fuera de los dos. Es fundamental nuestra relación con Europa. África es un continente de una enorme explosión, con un crecimiento de la población impresionante. Tenemos que aprender a explorar nuevas áreas”, afirmó Malcorra.

Con respecto al Mercosur, la ex funcionaria pública, comentó: “Nos hemos quedado a mitad de camino en casi todo. No terminamos de implementarlo. La Unión Europea tiene movimientos hacia un lado u otro, pero en términos generales va más allá de esos cambios. El problema es no acordar la idea fundacional del Mercosur”.