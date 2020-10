Empresarios reclaman "reglas claras"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El titular de IBM, Roberto Alexander, llamó a impedir una "Argentina cancelada" . El presidente Alberto Fernández abrió el eventoy pidió superar la "desconfianza".

El presidente del 56 Coloquio de IDEA, Roberto Alexander, reclamó "construir un país con reglas claras" y lanzó un llamado a impedir una "Argentina cancelada", al presentar el encuentro empresarial.

"No se trata de refundar el país, ni empezar todo de nuevo, sino de lograr construir con reglas claras, sobre la base de lo que ya somos y ya tenemos", afirmó, antes de que pronunciara el discurso inaugural el presidente Alberto Fernández.

En la apertura, Alexander (IBM) enumeró los temas del evento: la innovación, la educación, la integración social, la competitividad, la calidad institucional y una justicia independiente.

"Hay un país que queremos ser. Y está éste, el que somos", dijo el ejecutivo, quien señaló que la pandemia fue "un gran catalizador del cambio".

"En nuestra sociedad una pandemia generó cambios totalmente impensados que no volverán atrás. El mundo hoy está tan interconectado, que un virus hace que las economías del planeta tambaleen", señaló.

Dijo que los empresarios pretenden "un país con empresas que innoven, que creen riqueza de una forma sustentable, que den trabajo, que nutran socialmente".

"Que si un joven se va al exterior, sea para tener una experiencia y volver, no porque no tiene confianza en nuestras capacidades. No quiero una Argentina cancelada", afirmó.

Dijo saber que "hay mucha desconfianza hacia los empresarios" y señaló que "la dura realidad nos va demostrando que ese país que queremos ser, necesita que en algunos puntos todos cedamos en nuestros intereses y que validemos todos los días los espacios institucionales para gestionar, porque esa es la forma de alcanzar una sociedad con más equidad y desarrollo, y una economía con posibilidad de crecer".

En ese marco, pidió "trabajar de manera consensuada" entre el Estado, el sector privado, los sindicatos y el tercer sector.

"No quiero una Argentina cancelada", sostuvo, al recordar que es hijo de inmigrantes y que quiere que sus hijos y nietos sientan que hay un proyecto en el país.

"Recuperar la convivencia"

El presidente Alberto Fernández convocó a los empresarios a "trabajar juntos para reconstruir la Argentina" y "recuperar la convivencia democrática" tras los reclamos "repletos de agresión, insultos y maltrato" que se registraron en la marcha opositora del pasado lunes, a la vez que descartó la posibilidad de que se implementen medidas como una devaluación brusca o un corralito.

Al encabezar la apertura de la edición número 56 del Coloquio de IDEA, el jefe de Estado analizó la situación económica del país y afirmó que se está "enfrentando un problema por la falta de divisas, que objetivamente se heredó" de la gestión de Mauricio Macri.

"Hay una desconfianza que se genera porque se repiten cosas que no son ciertas: desde los que plantean que se viene una devaluación hasta los que plantean que vamos a quedarnos con los depósitos de la gente. Ésas cosas no van a ocurrir", aseguró.

"A veces escucho que éste es un Gobierno al que no le importan los empresarios. Lo único que sé es que llevamos adelante un programa para atender a la producción y el trabajo (ATP) y por esa vía llegamos a 236 mil empresas", subrayó.