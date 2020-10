La emotiva despedida a Raúl Portal de su hijo Gastón

El productor audiovisual Gastón Portal despidió a su padre Raúl, fallecido este miércoles a los 81 años, con un mensaje en la red social Twitter donde celebró haber tenido “un viejo niño”.

“Chau viejo. Me tocó un padre único que entendió que para un hijo no hay nada mejor que tener un viejo niño. Gracias por eso y por haberme dedicado tanto tiempo de tu estrambótica vida”, señaló Gastón.

