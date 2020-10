Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Agradecimiento

FAMILIARES DE ALFREDO JARA

Los familiares de Alfredo Jara quisieran agradecer a la doctora Betina Bustos, doctor César Blajmann, doctora Marina Paulazzo y el enfermero Jonatan Méndez por la excelente atención brindada a nuestro querido padre durante su enfermedad.

Buen trabajo de ASSA

VICTORIA MANSILLA

"Buenos días quiero hacer público mi agradecimiento a Aguas Provinciales de Santa Fe porque el día sábado 10 del corriente llamé por teléfono por un inconveniente y me atendió un operador muy amable que tomó nota del problema. Tenía que destapar una cámara donde los caños de las cloacas estaban tapados, justo en el pasillo de mi domicilio y había mucho olor. Como mi esposo está atravesando una enfermedad hace meses me tomaron el pedido como urgencia. Antes de las 72 hs. se presentaron a resolver el problema. El martes 13 a las 7.10 hs. los dos empleados de la cuadrilla, muy amables, destaparon y me solucionaron el problema. Destaco la prontitud con la que tomaron el pedido y ganas de trabajar porque muchas veces nos quejamos cuando no somos atendidos o no nos solucionan los pedidos telefónicos. Por esta razón quiero compartirlo con la comunidad de lectores. ¡Muchas gracias!".

Inseguridad por falta de luminarias

UN LECTOR

"Este mensaje está dirigido al intendente: todas las noches tenemos algún robo en el Paseo Ciudadela. Esto se debe a la falta de luz en el lugar. Es necesario que arreglen las luminarias en Pasaje Cullen entre Padilla y Quintana (en la calle y dentro del Paseo), Francia y Padilla, Francia y Quintana, Pasaje Lasaga y Quintana, Facundo Zuviría y Luciano Torrent. Desde ya muchas gracias".

Un distrito olvidado

Liliana Fernández

Soy habitante de uno de los barrios sin duda más lindos de la ciudad de Santa Fe pero también de los más olvidados, "Colastiné". No contamos con casi ningún servicio y los pocos que tenemos como la recolección de ramas, no se ha ejecutado en todo lo que va del año, lo hicieron sólo después de un escrache frente a la oficina de la Costa y después nunca más (¿habrá que hacer otro?). No tenemos cloacas ni agua potable ni gas natural. De la obra de gas se habló mil veces y nunca se llegó a nada pero jamás escuché hablar de obras de agua potable y cloacas, imprescindibles para una vida saludable y mucho más importantes que el gas. Ahora nos encontramos con un problema tremendo, por la sequía se están secando las napas y nos estamos quedando ¡¡SIN AGUA!! Y pensar que parte del agua que alimenta la planta de Santa Fe se la provee el río que da nombre a nuestro barrio, o sea pasa por nuestras narices y nosotros tenemos que tomar de napas contaminadas y ahora ¡SECAS!

Tengo además el "privilegio" de vivir en la primera cuadra donde se pusieron las geoceldas que solucionaron un gran problema y costaron mucho dinero, ¿no saben que hay que mantenerlas? Las máquinas no pasan nunca y están al descubierto, rompiéndose por el paso de los autos. La columna de luz frente a casa hace 1 año está quemada, como muchas más. Podría seguir enumerando falencias... Espero soluciones.