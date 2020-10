Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Cate Blanchett reunidos en una película de Netflix

Un elenco de lujo se prepara para unirse en la nueva cinta que Adam McKay dirigirá para el gigante de streaming Netflix. Se trata de “Don’t Look Up”, producción que tiene en el papel estelar a Jennifer Lawrence, quien tendrá la oportunidad de compartir roles con varias estrellas de Hollywood.

En el reparto hasta ahora confirmado por el portal especializado Deadline destacan intérpretes oscarizados como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Cate Blanchett, además de jóvenes celebridades como Jonah Hill, Timothée Chalamet y Ariana Grande. A este conjunto se suman Matthew Perry (conocido por su papel en “Friends”), Rob Morgan, Himesh Patel, Kid Cudi y Tomer Sisley. Con un guion escrito por McKay, “Don’t Look Up” será producido por el mismo realizador y Kevin Messick.

La trama de la película gira en torno a dos astrónomos infravalorados que reciben una tarea difícil: advertir a la humanidad que un asteroide se aproxima a destruir el planeta.

