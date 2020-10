https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 14.10.2020 - Última actualización - 22:37

22:36

También se refirió al contagio de su hijo, Barron.

Covid-19 Melania Trump contó su experiencia con el coronavirus También se refirió al contagio de su hijo, Barron. También se refirió al contagio de su hijo, Barron.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, detalló su experiencia de combatir el coronavirus en un ensayo personal publicado en el sitio web de la Casa Blanca, casi dos semanas después de su resultado positivo. La primera dama también reveló que su hijo, Barron Trump, de 14 años, sobre quien la Casa Blanca confirmó públicamente en ese momento dio negativo, finalmente fue positivo por el virus. Se trató de un diagnóstico que la Casa Blanca no compartió.

Melania Trump ha dado negativo para el virus, al igual que su esposo, el presidente Donald Trump, según sus médicos. «Naturalmente, pensé de inmediato en nuestro hijo», escribió. Barron inicialmente dio negativo después de que ella y el presidente se contagiaran de covid-19. Pero al adolescente se le volvió a realizar la prueba y resultó positivo. La primera dama dijo que su hijo «no tenía síntomas» y ahora dio negativo.

El presidente dijo a periodistas este miércoles que su hijo Barron está «bien», cuando se le preguntó acerca del estado del joven a raíz de la publicación de Melania Trump. La primera dama también escribió que los síntomas que tuvo fueron «mínimos, aunque me afectaron todos a la vez y parecía ser una montaña rusa de síntomas en los días siguientes». Además detalló que tuvo dolores de cuerpo, tos, dolores de cabeza y estaba extremadamente cansada.

Melania Trump enfrentó el coronavirus con «una ruta más natural» A diferencia de su esposo, Melania Trump no fue al hospital para recibir tratamiento. De hecho, permaneció en la residencia de la Casa Blanca, le dijo a CNN su portavoz Stephanie Grisham. En esa línea, Melania Trump escribió que no optó por el mismo tratamiento que el presidente. Según dijo, «eligió una ruta más natural», confiando en «vitaminas y alimentos saludables» y no en un coctel de medicamentos.

La primera dama ha grabado un par de anuncios de servicio público sobre el uso de máscaras mientras su esposo seguía burlándose de su uso. Sin embargo, también ha estado en eventos de alto perfil sin máscara, incluido el primer debate presidencial. Además, Melania Trump pronunció un discurso en el Jardín de las Rosas con público durante la Convención Nacional Republicana. Melania Trump también estuvo sin máscara en el Jardín de las Rosas más recientemente, durante la ceremonia para anunciar a la nueva designada del presidente para la Corte Suprema. Un evento que desde entonces ha sido calificado por el Dr. Anthony Fauci como un posible «superpropagador» de covid-19.

El uso de máscaras

En eventos en solitario, incluido un viaje el mes pasado a Nueva Hampshire, su primer viaje desde el inicio de la pandemia, la primera dama usó una máscara… excepto al abordar y salir de su avión gubernamental. Desde el diagnóstico de coronavirus de Melania y Donald Trump, el personal de la residencia ejecutiva ha tomado precauciones para protegerse a sí mismos y a los demás. Las medidas incluyen el uso de máscaras y equipo de protección personal, según un comunicado de la oficina de la primera dama.

Sin embargo, el presidente ha mostrado poca preocupación por la propagación del virus. En ese sentido, ha viajado en los últimos días para hablar ante multitudes, y ha afirmado sin fundamento que ahora es «inmune» al virus. También ha mostrado poca empatía por otros que se han enfermado o han perdido a familiares y amigos a causa del covid-19.