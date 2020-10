https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 14.10.2020

23:06

Dispuesto para el 30 de octubre Lammens calificó como "una buena noticia" el regreso del fútbol

El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, calificó este miércoles como "una buena noticia" el regreso del fútbol, dispuesto por el Gobierno nacional y la AFA para el próximo 30 de octubre.

"Con alegría, aparte de volver a esta nueva normalidad que va a ser en principio sin público, que los argentinos podamos volver a tener un espectáculo como el fútbol es una buena noticia. Lo hicimos en base a las pruebas con Conmebol y la Selección Argentina, habiendo sido satisfactorio el resultado lo decidimos para el día 30 y después el ascenso", expresó Lammens.

A la salida de la reunión con autoridades nacionales y responsables de la AFA en la Casa Rosada, Lammens afirmó que "una marcha atrás es un escenario que no vemos probable".

"El fútbol simbólicamente es muy fuerte, estamos en plena batalla pero tenemos que aprender a convivir con el virus", enfatizó Lammens.

El ex presidente de San Lorenzo agregó que el regreso será "con todos los protocolos y cuidados del caso, para no tirar por la borda todo el esfuerzo de argentinos y argentinas".

"Había mucha expectativa de muchos hinchas que querían que el fútbol volviera", explicó. Luego comentó que los protocolos que se implementarán serán "muy similares" a los que se usan para entrenamientos, y expresó que en ese punto se pondrán de acuerdo autoridades de la cartera de salud con responsables sanitarios de la AFA.

"Nosotros tomamos la decisión hace unos días pero la situación sanitaria en el interior nos hizo ponerla en pausa, ahora creemos que la situación se va a normalizar", puntualizó.

Lammens destacó que están esperanzados en poder lograr el normal regreso a la actividad, aunque aclaró que no deben descuidarse para evitar cualquier tipo de contagio. "El fútbol es tan importante para todos nosotros y representa tanto que simbólicamente es muy fuerte, el mensaje es que no podemos relajarnos, estamos en plena batalla pero también tenemos que aprender a convivir con el virus. Una marcha atrás es un escenario que no vemos probable, creemos que la curva en el resto del país va a tener que empezar a bajar como lo ha hecho en el AMBA", expresó.

Con respecto a la logística, el periodismo y el público Lammens sostuvo: "Los vuelos no afectaron la decisión y los vuelos de Conmebol que se hicieron en aviones privados, fueron una buena solución, no hacen falta vuelos regulares. Hoy se habló de prensa, queremos que paulatinamente empiecen a ingresar. Pero para el público todavía falta".

