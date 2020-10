https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 15.10.2020

2:48

Lista de ganadores Billboard Music Awards 2020: Post Malone, el protagonista de la noche

El miércoles se llevó a cabo una nueva ceremonia de entrega de los Billboard Music Awards, en reconocimiento a los artistas que encabezaron las listas de popularidad entre el 23 de marzo del 2019 y el 14 de marzo del 2020. El evento iba a llevarse a cabo en abril, pero fue suspendido por la pandemia.

El escenario elegido para el evento virtual fue el Teatro Dolby de Los Ángeles, y la conducción estuvo nuevamente a cargo de Kelly Clarkson.

Post Malone fue el gran ganador de la noche al quedarse con nueve estatuillas. Entre ellas, la que reconoce al “mejor artista masculino” y al “mejor artista del año”, la categoría más importante.

La otra figura destacada de la jornada fue Billie Eilish: la eligieron “mejor artista femenina” y su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, fue elegido como el mejor del año.

Billie Eilish fue galardonada como mejor artista femenina. Foto: Gentileza

Asimismo, Lil Nas X fue premiado por ser el “artista top hot 100”, y el tema que interpretó junto a Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”, se consagró en la categoría “canción top hot 100”.

Como de costumbre, la ceremonia de entrega contó con los shows de destacadas figuras y bandas, entre las que estuvieron presentes: Alicia Keys, Bad Bunny, Brandy feat. Ty Dolla Sign, BTS, Demi Lovato, Doja Cat, En Vogue, Garth Brooks, John Legend, Kelly Clarkson, Pentatonix & Sheila E., Kane Brown, Swae Lee & Khalid, Luke Combs, Post Malone feat. Tyla Yahweh, Saint Jhn y Sia.

Los Billboard Music Awards premian a los artistas más populares de la música actual según su desempeño en los Billboard Charts. Los nominados se determinan de acuerdo a las preferencias de audiencia, las ventas y canciones digitales, radio, streaming, giras y reconocimiento social.

Lista de ganadores:

Mejor Artista: Post Malone.

Mejor Álbum (Top 200 Billboard): When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish).

Mejor Artista Femenina: Billie Eilish.

Mejor Artista Masculino: Post Malone.

Canción Top Hot 100: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”.

Premio Billboard al Mejor Logro: Harry Styles.

Artista Top Billboard 200: Billie Eilish.

Artista Top Hot 100: Lil Nas X.

Mejor artista con ventas de canciones principales: Post Malone.

Mejor Artista en Redes Sociales: BTS.

Mejor Artista R&B: Khalid.

Mejor Artista R&B Masculino: Khalid.

Mejor Artista Country: Luke Combs.

Mejor Artista Country Masculino: Luke Combs.

Mejor Artista Latino: Bad Bunny.

Mejor Artista Cristiano: Lauren Daigle.