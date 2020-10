https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se disputará el 24 de octubre El clásico entre Barcelona y Real Madrid se disputará sin público

El próximo 24 de octubre la Liga de España tiene como máximo atractivo el clásico entre el Barcelona y Real Madrid y finalmente se hizo oficial que no podrán asistir los hinchas a dicho encuentro.

El secretario de Salud Pública catalán se refirió a las posibilidades “En estos momento no sería partidario. Me costaría explicar determinadas medidas "en referencia al cierre de bares y restaurantes por 15 días) y tener que abrir ahora el Camp Nou para 1.000 personas, pese a que en el Camp Nou pueden mantener la distancia perfectamente. Es más la entrada y la salida del campo. No sería la imagen que yo desearía”

"En la situación actual es muy difícil que nos planteemos que pueda haber público. No podemos aventurarnos que sea así toda la temporada, pero lo que es seguro es que de cara el 20 y el 24 de octubre es imposible" expresó Alba Vérges, responsable del Govern en sanidad.