En un año atípico, la Banda Sinfónica Municipal de Santa Fe logró mantenerse activa. Sus músicos grabaron videos desde casa. Y divididos en grupos hicieron lo propio en la Mediateca, trabajos que están disponibles en la plataforma Capital Cultural. "Nos tuvimos que reinventar", dice su director, Omar Lacuadra.

MÚSICA Y la Banda siguió tocando

Justo antes de que la pandemia hiciera pie en la República Argentina, los principales referentes de la Banda Sinfónica Municipal de Santa Fe habían mantenido reuniones con las nuevas autoridades municipales. ¿El motivo? Definir detalles para la participación en el Festival de Jazz, con invitados especiales. Las posteriores restricciones, muchas de ellas todavía vigentes, que llegaron junto al Covid19 obligaron a postergar actuaciones y a redefinir todo el trabajo. Y la Banda, guiada por Omar Lacuadra y Víctor Malvicino, debió reinventarse desde sus propios cimientos para poder seguir haciendo música, en un mundo distinto.

"Con toda esta situación que se fue prolongando, surgió la idea de hacer una grabación en casa. Con todo lo que eso conlleva, porque somos alrededor de 40 personas. Así que buscamos una obra que ya habíamos ensayado y le hice la propuesta a los integrantes de la banda. todos se engancharon y grabaron desde sus hogares. Fuimos una de las pocas bandas en Argentina que se animaron a grabar en este formato", recordó Omar Lacuadra en una entrevista con El Litoral.

La experiencia no sólo sirvió para mantener vivos los lazos profesionales y afectivos en la distancia, sino también para abrirse a experiencias inéditas. "Estamos muy acostumbrados al trabajo grupal y es como un partido de fútbol, si no están presentes el director técnico y los jugadores, no se puede propiciar. Hay un montón de cosas que vemos en un ensayo o en un concierto que tienen que ver con la mirada y la rapidez en la respuesta, que en el trabajo en las casas no se daba. Tuve respuestas de los instrumentistas, por ejemplo, que hicieron más de diez grabaciones y ninguna les gustaba", señaló Lacuadra, quien destacó especialmente la colaboración que prestó Federico Teiler desde la Mediateca que posee la Municipalidad de Santa Fe.

Superar la distancia

La experiencia desarrollada por la Banda Municipal de las grabaciones desde casa derivó en muchas anécdotas que quedarán en el recuerdo como parte del proceso. Las dificultades de los músicos para hallar en sus hogares un lugar tranquilo para tocar, lejos del "mundanal ruido", un intérprete a quien le resultó imposible hacer su parte debido a un vecino que estaba cortando el césped y la falta de acceso a instrumentos que habían quedado guardados en el Teatro. "Quisimos hacerlo o mejor posible y el producto salió. Técnicamente es muy difícil, porque no estamos acostumbrados. Pero nos sirvió para mantener activa a la gente y hubo muchas cosas positivas. Hasta hoy no nos hemos podido reunir todos, porque somos muchos y esto fue una experiencia muy buena, hecha con los teléfonos celulares", apuntó Lacuadra.

Capital Cultural

Con el correr de los meses y la incorporación por parte de la Municipalidad de Santa Fe de la plataforma digital Capital Cultural, la Banda encontró un espacio acorde para articular distintas acciones. De modo que sus integrantes, divididos en pequeños grupos de entre dos y cinco músicos, realizaron pequeñas producciones audiovisuales en la Mediateca, bajo estricto cumplimiento de los protocolos para salas de grabación.

"Es toda una tarea que cuesta, pero trae provecho. La Banda va a cumplir 40 años de historia y creo que este año está mucho más presente que en años anteriores, por todo el trabajo en las redes sociales", aseguró Omar Lacuadra. "Nos tuvimos que reinventar. Hay organismos en Argentina que no han empezado. Empezó la pandemia y desde ese momento no han podido hacer nada. Nosotros quisimos estar presentes, por lo que la Banda representa en Santa Fe. Eso nos motiva mucho", finalizó.

Ciudad musical

Santa Fe, según el director de la Banda Sinfónica Municipal Omar Lacuadra, tiene algo positivo: es un de las pocas ciudades del país que cuenta conta tanta cantidad de organismos oficiales consagrados a la música. "Tenemos la Banda de Policía más antigua del país, la Orquesta Sinfónica, la Banda Municipal y los coros. Uno lo toma natural, pero es muy importante, nos motiva mucho", apuntó.