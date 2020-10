El duelo de entrenadores argentinos en la MLS fue para Almeyda

San Jose Earthquakes, dirigido por el exentrenador de River Matías Almeyda, goleó por 4-0 como visitante a Los Ángeles Galaxy, conducido por el ex DT de Boca Guillermo Barros Schelotto, en un partido válido por la fecha 19 de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.



Los goles de San Jose fueron convertidos por el argentino Andrés Ríos y los estadounidenses Nick Lima, en dos ocasiones, y Tommy Thompson, según consignó el sitio SoccerWay.



Los conducidos por Almeyda dieron la sorpresa y revirtieron la situación de su equipo que actualmente está clasificando a los playoffs en la séptima posición de la tabla de la Zona B con un total de 23 puntos en 18 encuentros.



En el San Jose Earthquakes jugó, además del mencionado Ríos, el delantero argentino Cristian Espinoza, ex Huracán y Boca.



En Los Angeles Galaxy fueron titulares dos argentinos, ambos ex Boca, Cristian Pavón y Emiliano Insúa.



El equipo de Barros Schelotto esta último con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y nueve derrotas, en una campaña discreta, aunque aún conserva chances de clasificarse para los playoffs que definirán al campeón de la MLS.

.@MLS if we don't win goal of the week out of these four finishes we wanna talk. #BeatLA pic.twitter.com/fX0oNHLnDv