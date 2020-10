Vuelven las cenas del gobernador y los senadores PJ

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En septiembre, el ministro de Seguridad Marcelo Sain acusó a los senadores provinciales del peronismo de azuzar a la policía en su contra. Y el Senado por unanimidad rechazó sus expresiones (o imputaciones). Desde entonces, la necesaria relación entre el Ejecutivo y una parte del oficialismo no ha estado en su mejor momento.

Luego de varias semanas de tensiones, el gobernador Omar Perotti y los integrantes del bloque de senadores Juan Domingo Perón volvieron a mantener una cena, sin que hasta aquí hayan trascendido muchos detalles sobre su contenido, ni mucho menos fotos.

Luego de varias semanas de tensiones, el gobernador Omar Perotti y los integrantes del bloque de senadores Juan Domingo Perón volvieron a mantener una cena, sin que hasta aquí hayan trascendido muchos detalles sobre su contenido, ni mucho menos fotos.

El acercamiento es producto de unos contactos previos entre el jefe de esa bancada, Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) y el titular del Poder Ejecutivo. Ambos se reunieron antes de que comenzara octubre un mes caro a los sentimientos de los justicialistas, con un año con elecciones que se viene encima. Esas charlas cara a cara entre Perotti y Traferri -según se dice- fueron el paso siguiente a una suerte de gestión de buenos oficios que tuvo a su cargo el presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, el diputado Ricardo Olivera.

De todas formas, el peronismo del Senado sigue esperando un pedido de disculpas por las declaraciones -en rigor fueron imputaciones que la Cámara alta repudió por unanimidad- del ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

Sobre la cena los invitados no han sido muy descriptivos y han optado, esta vez, por un bajo perfil, acaso porque luego de otras agradables tertulias de las que salieron lleno de ilusiones hubo luego, nuevamente, desencuentros... Comentaron sí, que hay en el gobierno la necesidad de que se pueda avanzar con un proyecto de ley de conectividad (nada que cualquier observado no supiera) y que lo mismo ocurre con otra iniciativa del del Ejecutivo, que justamente identifica una fuente de financiamiento por cien millones de dólares para ese destino: una empresa denominada Santa Fe Redes. Ambos mensajes están en el Senado, donde el peronismo tiene 12 de las 19 bancas. El primero lleva ya varios meses, el segundo ingresó hace poco.

Como ya se ha dicho en esta columna, los senadores consideran que para ambos temas hay que avanzar por separado: primero la norma general a favor de democratizar el acceso a internet (ya se piensa en modificar el texto que envió el Ejecutivo), y luego ver cómo avanzar con su fuente de financiamiento y el debate para un eventual nuevo endeudamiento.

Un fiscal, blanco de visiones distintas

Por otra parte, está claro que el gobernador les formuló a los legisladores su deseo de que los bloques del PJ en la Legislatura marquen con claridad que el oficialismo en su conjunto busca el apartamiento de todos los fiscales que hoy están bajo procesos en la justicia, más cuando incluyan por cualquier motivo una vinculación con el narcotráfico (y aún más cuando se advierta que el Frente Progresista o los bloques que lo integran, en todo o en parte, se resista a una remoción lisa y llana).

En ese orden, se habló en particular de uno de los “encartados”, integrante del Ministerio Público de la Acusación. El titular del Poder Ejecutivo Provincial piensa que ese fiscal ya no debe formar parte del MPA, y los senadores saben que para lograr ese cometido necesitan el consenso de los principales bloques legislativos. Y que eso significa acordar con socialistas y radicales que dominan la Cámara de Diputados.

Los dictámenes de la Comisión de Acuerdos que recomienden sanciones sobre fiscales (o sobre defensores) tienen una fuerza mucho mayor cuando se firman por unanimidad. Luego es la Sesión Especial Conjunta de Ambas Cámaras la que decide con su voto. Y para avanzar se necesita de fuertes consensos entre los legisladores.

Los senadores del peronismo saben que no es difícil imponer una destitución de un fiscal en la votación de la Cámara alta, pero si en la Cámara baja ganara otra opción, finalmente no tendría ninguna sanción el fiscal al que algunos quieren castigar con una tarjeta amarilla para que no cometa más infracciones y otros sacarle la roja directa.

Más allá de la cena, sobre la que no se sabe mucho más, es evidente que en la Casa Gris y en la Legislatura se hacen lecturas distintas sobre quién pagaría los costos políticos de un cuadro de situación semejante (el fiscal salvado por falta de acuerdo legislativo) y, también, sobre el clima institucional que se busca construir con la oposición.