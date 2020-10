Tras siete meses de encierro, la Reina Isabel II acudió a su primer compromiso oficial junto al Príncipe Guillermo

La Reina Isabel II (94 años) ha salido de su encierro después de que el pasado mes de marzo se aislase en el Castillo de Windsor por el coronavirus pues debido a su avanzada edad es una persona de riesgo. La Monarca se ha unido a su nieto el Príncipe Guillermo en su visita a la instalación de investigación militar Porton Down.

Hasta ahora había ejercido sus funciones oficiales de forma remota, desde palacio, a través de llamadas o videoconferencias. La Reina Isabel decidió reducir el personal al máximo durante el estado de alarma debido al riesgo de contagiarse y es ahora cuando ha retomado sus compromisos.

La Monarca ha elegido este laboratorio militar, uno de los más secretos de Reino Unido, situado al suroeste de Inglaterra. Fue precisamente en este donde se identificó el agente nervioso utilizado para atacar al exespía ruso Sergei Skripal y a su hija Yulia Skripal hace dos años.

