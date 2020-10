Colón-Central: este sábado televisado por el TNT liberado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La idea es arrancar a las 10.30 con los titulares y luego con los suplentes: los dos partidos irán en vivo. Los hinchas y socios de Colón podrán ver al equipo del "Barba" Eduardo Domínguez por la señal abierta, sin depender de tener pago el pack fútbol.

La anunciada superpoblación de partidos amistosos programados para este sábado en el fútbol argentino "obligó" a la empresa televisiva que hoy maneja el fútbol de la AFA a habilitar una señal no convencional, como es el TNT tradicional (libertado), o sea el llamado "canal de las películas". En ese espejo de TNT Sports, irá televisado desde el Cementerio de los Elefantes a todo el país el partido Colón-Rosario Central, primer amistoso del "Barba" Domínguez. La idea de la producción es arrancar 10.30/10.45 el primer amistoso con los titulares; a continuación el de los suplentes. "Van a ir los dos partidos en vivo por TNT desde Santa Fe", confirmaron desde la producción en Buenos Aires ante la consulta de El Litoral.

¿Qué quiere decir?: que los hinchas y socios de Colón, a lo largo y ancho de la Argentina, podrán ver al equipo del "Barba" en cualquier tele, sin depender de tener pago el famoso "pack fútbol". O sea, por el canal de las películas. Por eso se aclara, desde la generación de contenidos que "el partido de Colón-Central va por TNT, el de las películas; no por el TNT Sports de los partidos". A río revuelto, ganancia de sabaleros, ya que el partido estará a disposición de todos el sábado a media mañana desde el Cementerio de los Elefantes.

En el caso de los "canallas", con la refrescante conducción del "Kily" González, ya vienen con rodaje de partidos; en lo que hace a Eduardo Domínguez, será la primera experiencia formal preparatoria de once contra once en el medio de la pandemia. "Ahora que se confirmó lo del 30, no hay que sorprenderse si Eduardo quiere jugar este partido solo y nada más. Nunca fue demasiado amante de los roces cerca de un inicio oficial de AFA, mucho menos en estas condiciones sanitarias por las que atraviesa el país en general y Santa Fe en particular", comentan allegados al cuerpo técnico sabalero.

Exigente al máximo con el cuidado del protocolo anti Covid-19, en todo este tiempo siempre priorizó el entrenador el "once contra once interno" que el partido amistoso en sí contra otro equipo. De hecho, desde la estadística pura, es Colón el equipo de AFA que menos ensayos programó y este sábado recién jugará el primero contra Rosario Central en el Cementerio de los Elefantes.

Otra "perlita" del "Barba" Domínguez: no quería "pisotear" la cancha principal del Club Atlético Colón con dos partidos seguidos, como finalmente ocurrirá este sábado frente a Rosario Central por una exigencia técnica y logística de la TV. "Es por eso que quería jugar con los titulares en el Brigadier López y con los suplentes en el predio de la Autopista", comentan. Finalmente, como irán los dos partidos televisados por otra señal (el TNT liberado de las películas), no queda otra que armarlos en el mismo lugar, por lo que el epicentro de todo será el Cementerio de los Elefantes en la media mañana de este sábado.

En cuanto a lo futbolístico, el "Barba" pondrá en campo el 3-5-2 de cabecera, esquema insignia que vienen "masticando" los players sabaleros. En el caso de Central, hubo práctica de fútbol en la mañana de hoy en el Gigante de Arroyito, pero antes todos los integrantes del plantel y cuerpo técnico se sometieron a un hisopado, que no estaba en los planes al menos para estos días, pero que se estableció de esa forma atendiendo que dentro de un par de semanas se iniciará el torneo.

De cara a un posible once "canalla", si no surgen contratiempos respecto de los hisopados es un hecho que el "Kily" no movería demasiadas piezas para este nuevo ensayo. En ese cuadro de posibilidades el que podría meter un pie en el equipo es el joven Marinelli, quien de no haber sufrido una molestia en el cuádriceps hubiese tenido ya la chance de jugar. A esta altura el cuerpo técnico siente que no correrá ningún riesgo por esa lesión, porque la misma ya fue superada. De hecho hace desde el viernes de la semana pasada que el delantero se sumó al grupo y se entrena de manera normal. ¿Cuáles son las alternativas que maneja el Kily? Que vaya desde el arranque, que cumpla algunos minutos ingresando desde el banco o que forme parte directamente del equipo alternativo. En el supuesto caso de que sea para los titulares sería en lugar de Joel López Pissano o Luciano Ferreyra. De todas formas la práctica de hoy en el Gigante, hisopado mediante, será clave para ver cuáles son los planes del Kily.

Leandro Quiroz, la "joyita" sabalera

Leandro Quiroz 16 años y es la gran "joyita" sabalera. En diálogo con Gol 96.7 dijo: "Uno siempre tiene que tener oídos para todos, mayormente a mi edad, por más que estuve en la Selección y jugué torneos internacionales, uno tiene que escuchar y seguir aprendiendo, interpretando siempre todo de la mejor manera".

"Hay varios chicos que también entrenan con sus equipos de Primera División, en noviembre del año pasado fuimos al Sudamericano, se formó una familia, estuvimos mucho tiempo juntos, ahora a ponerle todo y entrenar con el plantel de Primera", agregó.

"Viajo todos los días de Rincón a entrenar, me lleva mi papá. Nunca tuve la posibilidad de jugar en el CADI, siempre que jugó cosas importantes lo iba a ver. Yo empecé en la Escuelita a los 4 años y después hice todo el camino en las formativas, desde los 10 años estoy yendo al Predio".

En cuanto a "modelos", Lea Quiroz dijo: "Tengo varios jugadores que me gustan y juegan en mi puesto. Te puedo decir que de más chico lo veía siempre al Flaco Conti, justamente en mi posición es muy bueno, y del lado europeo me quedo con Sergio Ramos".

Para cerrar la charla, Quiroz expresó: "Lo que pasó el año pasado fue doloroso para todos, ojalá tengamos la posibilidad y la meta de llegar bien arriba. Sería algo muy hermoso para nosotros, la gente, la hinchada, es algo que se quiere conseguir. Todos los días nos juntamos con los más chicos, decimos que tenemos que saber aprovechar la oportunidad, somos muy compañeros, nunca dejamos que nadie se caiga, somos muy compañeros y la venimos peleando desde abajo".