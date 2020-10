https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 15.10.2020 - Última actualización - 14:21

13:58

Si bien la actividad agropecuaria sigue siendo principalmente un terreno de hombres, las explotaciones agropecuarias encabezadas por mujeres se duplicaron en 16 años, según los datos del último censo agropecuario. Ellas deciden cada vez más derribar estereotipos, organizarse y capacitarse para ganar más espacios en el rubro.

Día de la Mujer Rural Las mujeres pisan cada vez más fuerte en el agro Si bien la actividad agropecuaria sigue siendo principalmente un terreno de hombres, las explotaciones agropecuarias encabezadas por mujeres se duplicaron en 16 años, según los datos del último censo agropecuario. Ellas deciden cada vez más derribar estereotipos, organizarse y capacitarse para ganar más espacios en el rubro. Si bien la actividad agropecuaria sigue siendo principalmente un terreno de hombres, las explotaciones agropecuarias encabezadas por mujeres se duplicaron en 16 años, según los datos del último censo agropecuario. Ellas deciden cada vez más derribar estereotipos, organizarse y capacitarse para ganar más espacios en el rubro.

Según datos publicados por el INDEC en el Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2018, se registraron 223.292 productores o socios, de los cuales sólo el 21% son mujeres. En Santa fe, el número de explotaciones bajo administración femenina es sólo del 17%, una de las cifras más bajas del país. Córdoba se queda con el último puesto con sólo el 14% conducido por mujeres.

Sin embargo, si se comparan los números con los obtenidos en el CNA del 2002, se puede observar que en los últimos 16 años la presencia de mujeres en la actividad agropecuaria aumentó en un 56%. Por aquel entonces, de 290.370 productores o socios registrados sólo un 10% eran mujeres.

Feliz día a todas las #MujeresRurales.

Un legado que se trasmite de generación en generación, tenemos el orgullo de las raíces y la responsabilidad de la gesta del futuro, un futuro cada día mejor para todas 👩‍🌾. pic.twitter.com/xsqEYg79GE — Pato Gorza 🇦🇷🇦🇷 (@PatriciaG9dj) October 15, 2020

Las mujeres rurales fueron homenajeadas en su día también en las redes sociales.

Si bien falta un largo camino por recorrer, las mujeres se animan cada vez más a romper las barreras en para ganar más espacio en el agro. Por esto, que distintas organizaciones y empresas decidieron llevar adelante campañas y eventos focalizados en las mujeres del agro para que ellas pudieran compartir sus experiencias y discutir sus desafíos.

Una de estas empresas fue BASF. Vanina Ledesma, Desarrollista Técnica de Mercado de NEA para la firma contó que “hay muchas más chicas estudiando agronomía y en el campo se ven muchas más y cada vez más jóvenes”.

El camino no fue fácil y muchas se encontraron con barreras en su carrera hacia convertirse en profesionales del agro. “Fue difícil ya que es un ambiente masculino en su gran mayoría. Me ha pasado de vivir situaciones donde si yo decía algo lo tenía que demostrar, en cambio sí lo decía un hombre no había tanta duda”, reconoce Ledesma. A pesar de eso, agrega que a la larga esa falencia que algunos creían que tenía por ser mujer “se volvió un beneficio” y la convirtió en una mejor profesional.

María Beatriz (Pilu) Giraudo, presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) e integrante de la Red de Mujeres Rurales resaltó a Campolitoral la necesidad de trabajar en el posicionamiento de la mujer en el sector agropecuario por el conocimiento que tiene del territorio y de la realidad de lo que se necesita. "Queremos tener la posibilidad de ocupar lugares en los ámbitos de discusión para la decisión de la política pública para que por ejemplo, se asignen correctamente las presupuestaciones, y se presenten iniciativas”.

En el marco del Día de la Mujer Rural, la agrupación lanzó la campaña “Voces Rurales: mujeres con arraigo rural y visión global”, que es parte de un proyecto de comunicación llevado adelante con el financiamiento de ONU Mujeres. Presenta la diversidad de perfiles y roles que forman parte de la red y da cuenta de la importancia de la acción colectiva y la unión entre realidades diferentes y complementarias, para alcanzar objetivos en común.

El sábado 17 la nota completa en Campolitoral.