Fabián Borro, presidente de la Confederación y Marc Tarradas, delegado de LaLiga española en el Cono Sur, explicaron los alcances del convenio de colaboración por dos años que rubricaron ambas entidades para potenciar su gestión.

Detalles del acuerdo Un acuerdo sin precedentes entre el básquet argentino y el fútbol español

“Es un orgullo estar hoy anunciando este acuerdo con La Liga española de fútbol, una entidad que admiro por su forma de gestionar. Es un momento importante no sólo para la CABB sino para el deporte argentino. Tenemos una visión en común, de potenciar el deporte y la industria del entretenimiento. Y creo que con esta alianza nos podemos potenciar para aprender”. De esta forma, Fabián Borro comenzó la conferencia de prensa que se realizó para anunciar el acuerdo de colaboración entre la entidad que preside (CABB) y LaLiga de España. A su lado, Marc Tarradas, el delegado de la entidad española de fútbol en el Cono Sur, completó la introducción luego de rubricar el contrato. “Quiero expresar la felicidad que tenemos por este acuerdo que nos llevó tanto tiempo y trabajo. La CABB es una marca líder por fuera del fútbol y entiende la clave del entretenimiento. Y este no es un convenio en el que ponemos los logos, decimos que nos queremos y se acabó. El objetivo es el trabajo en conjunto, el intercambio de información, conocimientos, recursos humanos y tecnologías para potenciarnos. Una estrategia en la que ambas partes coincidimos”, agregó el español, quien informó que, para su organización, es clave esta unión en su política de internacionalización. Javier Tebas, el presidente de LaLiga que no pudo llegar hasta la Argentina por esta pandemia, envió un video para resaltar la importancia de la alianza. “Es un acuerdo estratégico para LaLiga, que nos permite intercambiar experiencias con la Confederación Argentina para luego mejorar las gestiones y nuestros deportes”, expresó el principal directivo.



“La Liga de Fútbol Profesional es pionera en aspectos como estrategias digitales, tecnología aplicada y el control presupuestario y en esa misma dirección queremos ir”, fue la forma en que Borro resumió este acuerdo, que al menos, en sus inicios, buscará desarrollar tres puntos, sin ningún intercambio económico. El primero tendrá que ver con el Fair Play Financiero, un programa de control con reglas para mejorar la sanidad económica de los clubes. “LaLiga, con Tebas, avanzó mucho en ese sentido. De tener varias sociedades anónimas quebradas pasó a un contexto muy favorable. Nosotros queremos que acá se implemente lo antes posible, más allá del Libre Deuda, porque también queremos que la inversión no sea sólo en lo deportivo sino seguir avanzando en comunicación, marketing e infraestructura”, explicó el titular de la CABB.



El segundo punto tiene que ver con la estrategia audiovisual basada en las OTT, forma alternativa de TV que ya avanza en el mundo sin la implicación de operadores tradicionales. “LaLiga ya ha avanzado mucho en ese sentido, tiene una plataforma de streaming desarrollada, y nosotros buscaremos tener nuestra OTT para el básquet argentino, con una visión más global, pensando en llegar a otros países, como pasa en España, donde hay 500.000 compatriotas y seguramente algunos de ellos con ganas de ver básquet argentino. Hay que seguir trabajando en este sentido y entendemos que, si lo logramos, nos vamos a poner al liderazgo de la innovación digital en la Argentina, siempre buscando apuntar nuestro gran objetivo de masificar el básquet argentino”, comentó Borro. Luego, Tarradas dio precisiones sobre la estrategia digital que LaLiga desarrolla en el mundo, puntualizando las funciones de la OTT, que la CABB buscará tomar para potenciar la propia.



El tercer tema a potenciar tendrá que ver con un programa que LaLiga cuenta para, basándose en distintos criterios, armar el calendario de partidos (días y horarios) y que el básquet argentino podría usar en el futuro. “Utilizamos el algoritmo en dos momentos de la temporada, primero para calendarizar las jornadas dependiendo la estación del año en la que estemos y, en un segundo, para el día a día, para establecer los horarios de cada juego”, especificó Tarradas. “Es una forma más para hacer más atractiva y rentable la competencia. Seremos todo oídos para aprender, en este sentido, en el mundo digital y en cada área en la que trabajemos. Siempre uno puede capacitarse más”, cerró Borro sobre esta alianza sin precedentes que buscará potenciar el básquet nacional.