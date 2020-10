https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Brasil Asaltan a un streamer a punta de pistola mientras estaba en vivo y lo salvan sus seguidores

Un streamer de Brasil sufrió un robo mientras transmitía en vivo desde la plataforma Twitch. Su cámara web captó el momento en el cual un delincuente le puso una pistola en la cabeza. Para fortuna de él, sus seguidores coordinaron para llamar a la policía, que logró detener a uno de los asaltantes. "Chicos, ustedes me salvaron la vida", le dijo a los usuarios.

El episodio ocurrió el 9 de octubre en la ciudad de Guarujá, al 89 km de San Pablo. En aquel entonces, el joven Guilherme Menezes, conocido como "Guixxm", jugaba al videojuego online Valorant en su casa cuando fue sorprendido por un ladrón.

"Entró el tipo, me puso el arma en la cabeza y me quitó de la silla. Me sacó y encontré a toda mi familia 'rendida' en la habitación. Había otro ladrón con un machete", declaró el brasileño de 25 años al diario Globo 1.

Al principio, Menezes pensó que era un chiste. "Como el juego es mi trabajo y me pagan por ello, cuando estoy concentrado en jugar no me distraigo. Así que en el video se puede ver que solo noto el asalto cuando él realmente me apunta con el arma. Incluso pensé que era una broma de alguien de mi familia, pero cuando lo miré a la cara, me di cuenta de lo que estaba pasando", aseguró al mismo medio.

Los delincuentes inspeccionaron toda su vivienda: recogieron dinero y objetos de valor. Además, ellos preguntaron si tenían un arma en la propiedad y la familia respondió que no. "Seguían diciendo que si no encontraban un arma, el asalto se convertiría en un secuestro", recordó en conversación con Globo 1.

Ante el hecho que acababan de ver, los internautas se movilizaron para llamar a la Policía Militar. Una de las personas de la comunidad de "Guixxm" sabía la dirección de su hogar. Los oficiales arrestaron a uno de los ladrones e informaron que la pistola era de juguete. El otro malhechor escapó y, al cierre de esta nota, no había noticias sobre él.

"Chicos, ustedes me salvaron la vida y la de mi familia. Gracias a estar en vivo, la policía logró llegar en medio del robo. Gracias, les explicaré más adelante", escribió el streamer el 10 de octubre en su cuenta de Twitter @guixxmtv.

Además, publicó: "Estoy bajando el video en caso de que la policía lo necesite, así que si tienen algún tipo de video guardado, descártenlo. Déjenselo a la policía, tengo todo guardado aquí. Tan pronto como termine de descargarlo, borraré el video. Les pido que respeten eso". Por último, aclaró: "Mi familia goza de buena salud, todos estamos tratando de asimilar todo lo que pasó (...)".