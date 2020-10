Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pedido solidario

CARMEN ALICIA ZÁRATE

"Mi madre, Marcelina Cano, tiene 86 años y tiene internación domiciliaria en su casa. Ella está en estado vegetativo y lo único que recibe de alimento es Ensure a través de la sonda. La última vez que Pami me dio el suplemento dietario fue en el mes de julio. Cada lata sale $ 2000 y le dura tres días. Realmente no me alcanza para hacer frente a estos costos. Esta semana fui a solicitar el alimento Ensure a Pami (N° de afiliado 15502386210500). Hablé con las Asistentes Sociales quienes hicieron un mail pidiendo en forma urgente a Buenos Aires a la Droguería que provee este alimento. No pudieron darme otra solución más que esperar. Si no tengo el dinero para comprarle a mi mamá su alimento, lo único que recibe por su estado, se muere de hambre. Siempre los jubilados quedan postergados es injusto ver en el estado que está con 40 kg de peso y yo que no sé qué puertas tocar".

****

Llegan cartas

Una situación insostenible

ALICIA CLYDE ALBERTELLI

Hace un tiempo hice llegar al diario las desventuras que vive un conglomerado social en un edificio ubicado en nuestra calle principal, ocupado por dos intrusos, madre a hijo, con serios problemas mentales y de convivencia. Las denuncias efectuadas en tiempo y forma ante la Oficina que se nos indicó se iniciaron hace mas de un año, también la de desalojo por falta de pago de alquiler, expensas y demás servicios. Hasta ahora todo resultó inútil. En la Fiscalía de turno se nos designó como problemas entre vecinos, y se trata de mucho más que eso.

Es imposible tener una conversación con gente que solo exhibe violencia: golpeando a patadas y puñetazos las puertas del departamento de algunos vecinos, rompiendo el ascensor, dejando las puertas del mismo abierta, a fin de que los que lo necesitan a primeras horas de la mañana para concurrir a sus tareas, no pueden utilizarlo. A raíz de esto último, la administración del consorcio decidió que el ascensor principal llegue hasta el 8º piso, con lo cual yo que vivo en el 9º, debo utilizar las dependencias de servicio, que ineludiblemente debo compartir con mis mencionados vecinos. Tenemos comprobadas las agresiones recibidas, incluso con elementos cortantes, con el uso de gas pimienta que utiliza la Sra. para increpar a algún vecino que le molesta. Y la violencia del hijo puede observarse por medio de las cámaras instaladas a tal fin. Hemos comenzado a decaer anímicamente, aumentado por la obligada cuarentena que nos somete a seguir compartiendo las pocas salidas y entradas con gente con la cual no se puede convivir civilizadamente. Sabemos que por radio, hablaron de un operativo policial que se estaba realizando en la puerta de nuestro edificio. Concurrió nuestro abogado, personal policial y un veedor.

Nuestras fuerzas están llegando a su final, mi pérdida de más de 12 kilos, desde que comenzaron los problemas hasta hoy, más mi edad avanzada, creo que no me permitirán ver el final de esta historia, ya que la última vez que concurrí a la Fiscalía, se me comunicó, que ellos no podían tomar intervención hasta que no ocurriera un caso de gravedad tal como la muerte. En lo íntimo, espero que no sea la mía.