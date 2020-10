5.000 tests diarios en la provincia con el plan DetectAR Federal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

15 días después de su anuncio, el plan DetectAR Federal se realiza en todo Santa Fe. En la actualidad, se hacen unos 5.000 tests diarios de covid-19 en la provincia. Desde el Estado santafesino se remarcó el hecho de mantener la disponibilidad de camas en los centros de salud.

Alberto Fernández, presidente de la Nación, presentó el plan DetectAR Federal el 29 de septiembre pasado en el ex predio de la Sociedad Rural de Rosario. A más de dos semanas de su implementación, el doctor Sebastián Torres, coordinador del sur de la provincia de este programa dialogó con El Litoral sobre esta iniciativa y la pandemia en general. “El plan DetectAR lo venimos haciendo desde hace cuatro meses. Con el lanzamiento del plan DetectAR Federal se incorporó una nueva tecnología bioquímica que es el test rápido que en 30 minutos nos permite tener el resultado. Hoy en los operativos tenemos tanto el PCR como el test rápido. Depende del paciente se hace uno o se hace otro”, dijo Torres.

En testeos generales, sea a través de PCR, tests rápidos, entre públicos y privados, se realizan en la actualidad más de 5.000 testeos diarios en toda la provincia. En tanto, se hacen 2.500 testeos rápidos por jornada en todo Santa Fe.

Con respecto a la tasa de casos positivos, Torres afirmó que ronda el 50, 55% según el operativo desarrollado. En Rosario, la ciudad más poblada y con más casos de covid-19, los pacientes contagiados están repartidos por toda la urbe. “Una cosa era en abril, mayo, junio cuando la concentración estaba en el centro (de Rosario). El 70 por ciento estaba ahí. Y hoy uno tiene una dispersión de casos por toda la ciudad”, consignó el médico que trabaja en el Estado provincial. “De todos los casos, el 20 por ciento de la población es la que necesita ser evaluada en un centro de salud y de eso un 10, 15 requiere internación y un 5 por ciento aproximadamente requiere cuidados críticos”, afirmó.

Hasta el momento no hay focos localizados en las villas de emergencia. “Este virus no tiene clase social -consignó Sebastián Torres-. A comparación de otras pandemias, este virus no discrimina la clase social. Ataca a cualquiera. A gente de bajos recursos y gente de altos recursos”. El profesional sí consideró que el abordaje es diferente en un barrio con cierta vulnerabilidad. “Si a esa gente hay que aislarla, hay que asegurarse de que tenga comodidades en su casa para aislarse. Una cosa es que vivan cuatro personas en un ambiente y otra cosa es que vivan cuatro personas en una casa con tres dormitorios”, citó como ejemplo.

Aún se desconoce el momento crítico en el territorio santafesino. “El pico se ve cuando empieza a bajar. Por ahora estamos en una curva con una alta cantidad de casos. 2.300, 2.400. No tuvimos un salto muy grande, pero no deja de ser una curva muy alta”, afirmó Torres.

¿Hasta cuándo sigue esta situación? Es la pregunta que nadie puede responder. “Puede haber un descenso de casos, pero hasta que no haya una vacuna nos tenemos que acostumbrar por un largo tiempo a muchas de las cosas que estamos viviendo. No es que nos vamos a poner la vacuna un viernes y el lunes volvemos todos a la normalidad como si no hubiese pasado nada”, comentó el profesional. “Muchos cuestionaron las medidas que tomamos. Al día de hoy, ningún paciente se quedó sin atención. Porque entre diferentes intervenciones duplicamos la cantidad de camas críticas en la provincia. Eso nos permitió que ningún paciente se quede sin camas”, dijo. “Si alguien dudaba de las medidas que nosotros tomábamos, miren lo que está haciendo Francia de vuelta declarando el toque de queda en el país. Otra vez Europa nos está dando la explicación de lo difícil que es esta pandemia”, agregó.

Por último, Sebastián Torres subrayó: “La ministra de Salud, Sonia Martorano, ha venido articulando el sector público y el privado para asegurar que todos los pacientes tengan una cama donde poder atenderse. El tema de las camas críticas es el último capítulo de esta historia. El primer capitulo es el abordaje temprano de cada vecino en el territorio con el plan DetectAR para que ese paciente no termine internado”.