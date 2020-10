Potencia híbrida para elegir

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Flamante modelo con alternativas híbridas y el mejor rendimiento de su clase para el Panamera, que combina las prestaciones de un auto deportivo con el confort de una limusina de lujo.

Una exclusiva mezcla de conceptos opuestos: el nuevo Porsche Panamera cubre ahora un abanico aún más amplio. Con los 630 PS (463 kW) de potencia que entrega el Panamera Turbo S, el fabricante de autos deportivos ratifica su objetivo de ofrecer el auto de mayores prestaciones en cada uno de los segmentos en que tiene presencia. El nuevo modelo tope de gama supera con creces las prestaciones del anterior Panamera Turbo.

Además, Porsche sigue aplicando sistemáticamente su estrategia E-Performance. El Panamera 4S E-Hybrid completa la gama de híbridos enchufables con un sistema de propulsión completamente nuevo que desarrolla una potencia de sistema de 560 PS (412 kW). En comparación con los modelos híbridos precedentes, su autonomía en modo exclusivamente eléctrico fue incrementada hasta en 30 por ciento.

El confort y la deportividad se benefician del perfeccionamiento de los componentes del chasis y de los sistemas de regulación, así como de una nueva generación de dirección y neumáticos.

Turbo S

Con 630 PS (463 kW) y un par de 820 Nm, el nuevo Panamera Turbo S ofrece 80 PS (59 kW) más de potencia y 50 Nm más de par que el Turbo, el anterior modelo de combustión tope de gama. Esto se traduce en una mejora significativa de las prestaciones: en el modo Sport Plus, el auto acelera de 0 a 100 km/h en sólo 3,1 segundos. La velocidad máxima se sitúa en 315 km/h. Para ello fue renovado profundamente el conocido motor V8 biturbo de cuatro litros desarrollado en Weissach y fabricado en Zuffenhausen. Para trasladar la enorme potencia a la calzada de forma controlada y maximizar el rendimiento en curvas fueron optimizados de manera específica para cada modelo la suspensión neumática de tres cámaras, el Porsche Active Suspension Management (PASM) y la estabilización del balanceo Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), incluido el Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), entre otros elementos.

Mayor deportividad

El motor V8 biturbo del Panamera GTS fue optimizado con el objetivo específico de incrementar su potencia. Con 480 PS (353 kW) y 620 Nm, el nuevo Panamera GTS entrega 20 PS (15 kW) más de potencia que el modelo predecesor. Una potencia que aumenta de manera continua hasta casi el límite de las máximas revoluciones del motor. De este modo, el desarrollo de potencia se aproxima al de un deportivo con motor atmosférico. Además, en el nuevo sistema de escape deportivo de serie aumenta aún más la clásica sonoridad característica del V8 mediante silenciadores traseros colocados asimétricamente.

Los nuevos Panamera y Panamera 4 montan ahora en todos los mercados del mundo el ya conocido motor V6 biturbo de 2.894 centímetros cúbicos. Sus valores de potencia permanecen inalterados en 330 PS (243 kW) y 450 Nm.

Para todos los nuevos modelos Panamera fueron retocados -y en algunos casos modificados por completo- los sistemas del chasis y regulación para aumentar la deportividad. Así, por ejemplo, el Porsche Active Suspension Management (PASM) mejora sustancialmente el confort de amortiguación, mientras que el sistema electromecánico que controla el balanceo, Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), minimiza los movimientos laterales de la carrocería. A todo ello se suma una nueva generación de dirección y neumáticos.

4S E-Hybrid

Con el nuevo Panamera 4S E-Hybrid, Porsche presenta otro modelo híbrido enchufable orientado a las prestaciones. La interacción inteligente entre el motor eléctrico con su potencia de 136 PS (100 kW) integrado con la caja de cambios de doble embrague de ocho velocidades PDK y el motor V6 biturbo de 2.894 centímetros cúbicos de 440 PS (324 kW), se traduce en una potencia del sistema de 560 PS (412 kW) y un par máximo del sistema de 750 Nm. Por supuesto, las prestaciones resultantes son impresionantes. En combinación con el paquete Sport Chrono de serie, la aceleración de 0 a 100 km/h se alcanza en 3,7 segundos. La velocidad máxima se sitúa en 298 km/h. Por medio de celdas optimizadas fue incrementada de 14,1 a 17,9 kWh la capacidad bruta de la batería en comparación con los modelos híbridos anteriores, y fueron optimizados los modos de conducción con vistas a una recuperación aún más efectiva. El Panamera 4S E-Hybrid ahora tiene una autonomía puramente eléctrica de hasta 54 km.

Diseño más agudo

Los nuevos modelos Panamera, ahora incorporan de serie el frontal Sport Design, anteriormente opcional, con una llamativa parrilla y grandes tomas de aire laterales, así como luz diurna de una sola franja. El frontal completamente renovado del Panamera Turbo S es fácilmente reconocible por las tomas de aire laterales más grandes y los elementos rediseñados en el color de la carrocería. Las franjas luminosas de las luces diurnas dobles distintivas del modelo Turbo están ahora mucho más separadas.

Los modelos GTS incorporan de serie los nuevos grupos ópticos traseros oscurecidos Exclusive Design con función dinámica Coming/Leaving Home. Tres nuevas llantas de 20 y 21 pulgadas completan la oferta, de modo que ahora están disponibles un total de 10 diseños distintos.

Digitalización, confort y seguridad

El Porsche Communication Management (PCM) abarca nuevas funciones digitales, como por ejemplo el Apple CarPlay inalámbrico. Además, el Panamera ofrece una amplia selección de innovadores sistemas de iluminación y asistencia; por ejemplo, los asistentes de visión nocturna y cambio de carril, los faros delanteros con tecnología matriz LED con PDLS Plus, el asistente de aparcamiento con Surround View y la pantalla de visualización frontal.