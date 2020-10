https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cantando 2020 Alex Caniggia contra Oscar Mediavilla: "Juzga el trabajo de otros y es el marido de Patricia Sosa"

Alexander Caniggia fue uno de los últimos participantes en sumarse al Cantando 2020 (El Trece, a las 22.30). Desde su aparición, el joven le aportó al certamen una cuota de excentricismo, que por momentos puede llegar a molestarle a algunos de los jurados. Como fue el caso, este jueves, de Oscar Mediavilla, quien arremetió duramente contra el participante: "Vos sos un marmota, un salame".





El enojo del marido de Patricia Sosa comenzó cuando pidió la palabra y quiso darle un consejo al hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis por los modos de expresarse que tiene en las previas. "No es por ser pacato, pero estamos en el prime time de un canal muy importante y no es necesario que seas tan zarpado ni tan guarango".

El joven mediático no se bancó el encare del jurado y le respondió con todo: "Bueno, vos no sos el productor de los Guns N' Roses". El ida y vuelta duró unos minutos, pero Oscar tuvo la última palabra al darle la devolución: "Cerrá el pico que estoy hablando yo. Para ser provocador, tenés que ser inteligente. Provocar porque sí no te lleva a ningún lugar. ¿Se puede poner menos que cero? Te falta barrio para hacerte el pillo".

Tras el tenso momento que se originó al aire en la última gala, el hermano de Charlotte arrastró el enojo que le quedó y se expresó en las redes sociales, de una manera muy provocadora contra Mediavilla.

“Me puse a buscar a este hombre mayor en Google a ver qué tan importante era, y me encontré que el último hit que produjo fue hace más de 15 años”, comenzó escribiendo en Twitter. Y luego hizo una polémica comparación entre él y el jurado del Cantando, en donde hizo foco en que su carrera se basó en ser la sombra de Patricia Sosa, su mujer.

A través de un cuadro comparativo, Alex apuntó que mientras a él lo llaman "El Emperador", el apodo de Mediavilla es "el marido de Patricia Sosa". En profesión, el joven se autoproclama como "cantante, millonario, bailarín", mientras que al jurado lo apuntó como "productor de discos de Patricia Sosa". Y remata: "¿Sus hits que no sean de Patricia Sosa? Ninguno".

En otro punto, que tituló actividades habituales, Alex volvió a pegarle al jurado con referencias a su mujer: "Juzgar el trabajo de los otros; Ser el marido de Patricia Sosa". Ya para finalizar, en uno de los últimos ítems que anotó se refirió, de manera provocativa, a la comida favorita de Mediavilla: “Asado, que no come porque su mujer no lo deja, por ser vegetariana con ascendente en alienígena”.