Viernes 16.10.2020 - Última actualización - 16:17

16:09

Rugby - Tal como se preveía

El Championship no contará con los Spingboks

Sudáfrica anunció que no participará de la edición 2020, por lo que debió reformularse el cronograma de partidos. Los Pumas debutarán el 14 de noviembre ante los All Blacks.

Saludo final. El plantel Bokke, encabezado por el capitán, Siya Kolisi, saludando al público presente en el colmado International Stadium de Yokohama, tras consagrarse campeón de la Rugby World Cup 2019. Crédito: Archivo

Por César Miño SEGUIR Finalmente, ocurrió lo que era dable esperar: Sudáfrica no participará del Rugby Championship 2020. La confirmación llegó a través de Sanzaar, precisando además que por la baja del campeón-defensor, el certamen sufrirá modificaciones en su estructura, manteniéndose el inicio para el 31 de octubre y extendiéndose hasta el 5 de diciembre. Tal como de manera recurrente se había informado, la decisión de la South African Rugby Union se fundamenta en una serie de factores, que afectaron nítidamente la actividad deportiva en el país; que como todos, debió cancelar sus competiciones en marzo pasado, como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Las restricciones impuestas por el gobierno de la nación africana, impidieron en primer término los entrenamientos de contacto; los que fueron autorizados en el mes precedente. En cuanto a la posibilidad de competir, se abrió con el Super Rugby Unlocked, que apenas lleva disputada una jornada; habiéndose además producido la autorización para viajes internacionales. El Seleccionado Bokke todavía no había sido designado; habiendo tenido únicamente quienes seguramente iban a formar parte de la convocatoria, de disputar el match denominado Springboks Showdowne; para posteriormente quedar afectados a sus respectivas franquicias provinciales. Por ende, quedaron muy distantes de poseer el caudal de preparación y juego necesarios para afrontar una competición de la trascendencia del RCh, según lo puntualizado una y otra vez por la SARU. En la comunicación oficial, el CEO de Sanzaar, Andy Marinos, expresó: "Es extremadamente decepcionante que los Springboks, debido a las continuas complejidades que trajo la pandemia, no puedan competir en esta ocasión. De este modo, se nos presenta una oportunidad única, en nuestro vigésimo quinto año, de cerrar el 2020 con un Tres Naciones. Sanzaar reconoce los desafíos y adversidades que las Uniones nacionales han tenido que enfrentar este año". "Me gustaría hacer una mención especial a la Australia Rugby Union como anfitriona y al gobierno de New South Wales, quienes han mostrado un gran apoyo y flexibilidad durante este período de planificación. Una vez más, hemos seguido contando con el apoyo de todos nuestros socios, que han mostrado gran paciencia y apoyo al deporte mientras nos esforzamos por ofrecer un torneo internacional, que ahora tomará la forma de una serie de las Tres Naciones", concluyó. Por su parte, el CEO de SARU, Jurie Roux, explicó: "Sanzaar y la ARU han hecho todo lo posible para que el Rugby Championship se juegue y hubiera sido injusto para ellos, sus socios y el gobierno, retrasar una decisión por más tiempo. Es un resultado decepcionante para los seguidores, pero los impactos continuos de la pandemia en múltiples dispensaciones significan que no podemos ofrecer a los Springboks sin comprometer seriamente el bienestar de los jugadores, además de otros desafíos logísticos ". En tanto, Rassie Erasmus, actual Director de Rugby de la SARU, también aludió sobre los motivos que llevaron a su país a tomar la decisión. "Descubrimos que los jugadores necesitaban un mínimo de 400 minutos de tiempo de juego antes de que pudieran estar listos para un partido de prueba. La mayoría de los que militan en el exterior habían comenzado a jugar antes que nosotros y se habrían acercado al momento del inicio del torneo de un modo más adecuado. Sin embargo, algunos de ellos han tenido que interrumpir sus planificaciones, como consecuencia de brotes de Covid-19. Los que juegan en Japón, no han podido jugar ningún partido tampoco...", concluyó quien fuera head coach Bokke hasta la consagración en la Rugby World Cup 2019. El formato Con la baja de los actuales campeones del mundo, el Rugby Championship 2020 quedó conformado de la manera que se detalla a continuación. Sabado 31 de octubre: Australia con Nueva Zelanda, en el ANZ Stadium de Sydney. Sábado 7 de noviembre: Australia con Nueva Zelanda, en el Suncorp Stadium de Brisbane. Sábado 14 de noviembre: Argentina con Nueva Zelanda, en el Bankwest Stadium de Sydney. Sábado 21 de noviembre: Australia con Argentina, en el McDonald Jones Stadium de Newcastle. Sábado 28 de noviembre: Argentina con Nueva Zelanda, en el McDonald Jones Stadium de Newcastle. Sábado 5 de diciembre: Australia con Argentina, en el Bankwest Stadium de Sydney. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

