https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 16.10.2020 - Última actualización - 19:15

19:14

Mayor número de compradores Alzas en soja, trigo y maíz disponibles en Rosario

Los precios de los granos operaron hoy con alzas generalizadas en el mercado de Rosario, en una jornada que presentó un mayor número de compradores y de posiciones abiertas de negociación para prácticamente todos los cultivos.

La oferta de compra por soja mejoró ligeramente, el maíz presentó subas en el segmento disponible y algunas caídas en las ofertas de la nueva campaña; y en el trigo se observó una mejora generalizada en las ofertas de compra.

Además, se registraron ofertas de compra por cebada y mejoraron nuevamente las condiciones por sorgo, destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En soja, la oferta de compra por grano disponible, abierta sobre el final de la jornada, fue de $ 24.510 la tonelada, con una mejora de $ 110 en relación con la oferta del jueves; y en dólares por la oleaginosa condición contractual se mantuvo en US$ 315.

Se destacó la presencia de un mayor número de compradores en las posiciones diferidas de la campaña actual y de la próxima, con ofertas de US$ 305 la tonelada por la oleaginosa con entrega en diciembre, dos dólares por debajo de ayer; y para entrega en mayo del año próximo la oferta se mantuvo en US$ 265, sin descartar mejoras.

En maíz, se registró una tendencia dispar en las condiciones ofrecidas por la demanda, con una mejora en las ofertas para el maíz disponible y caídas en las ofertas para el cereal de campaña 2020/21.

Por maíz con entrega inmediata, se ofrecieron US$ 190 la tonelada, cinco dólares por encima de ayer; la misma oferta se produjo para la entrega contractual y la entrega hasta enero.

En cuanto al maíz de campaña 2020/21, la mejor oferta para la entrega en marzo cayó dos dólares hasta US$ 170 la tonelada, con la entrega en abril en US$ 168 y mayo en US$ 165, aunque sin descartar mejoras; junio cayó a US$ 160; y entre julio y agosto, US$ 155.

En trigo, las ofertas mejoraron considerablemente, tanto en el segmento disponible como para las entregas diferidas, mejorando en torno a US$ 10 por tonelada para la mayoría de las posiciones abiertas de negociación.

Por trigo con entrega inmediata, se ofrecieron abiertamente US$ 210 la tonelada, diez dólares por encima de ayer; y para entrega entre noviembre y diciembre, la oferta mejoró también US$ 10, hasta US$ 210; enero mejoraba hasta US$ 213, y marzo en US$ 215.

En girasol, se destacó una mejora en el segmento disponible y la oferta por girasol con descarga inmediata se ubicó en US$ 310 la tonelada, diez dólares por encima de ayer; por la oleaginosa con entrega entre diciembre y marzo del año próximo se ofrecieron US$ 310.

Hoy se volvió a tener ofertas de compra por cebada: Un comprador ofreció comprar cebada forrajera con entrega entre noviembre y diciembre en US$ 160 la tonelada; y la oferta por sorgo con descarga entre abril y mayo de 2021 mejoró US$ 5 hasta US$ 190 la tonelada.

Con información de Telam