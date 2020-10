https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 16.10.2020 - Última actualización - 21:19

19:32

La epidemióloga Carolina Cudós advirtió que, a mayor cantidad de "positivos" de coronavirus, hay más pacientes leves y graves y que, con ello, "van quedando pocas camas generales y críticas". El área metropolitana, complicada: otros 41 contagios en Santo Tomé, 11 de Recreo y 8 de Sauce Viejo. Clamó "más responsabilidad social".

Otras 25 muertes en las últimas 24 horas "Cada vez menos camas": provincia reportó más de 2.500 casos en un día, 216 en ciudad La epidemióloga Carolina Cudós advirtió que, a mayor cantidad de "positivos" de coronavirus, hay más pacientes leves y graves y que, con ello, "van quedando pocas camas generales y críticas". El área metropolitana, complicada: otros 41 contagios en Santo Tomé, 11 de Recreo y 8 de Sauce Viejo. Clamó "más responsabilidad social". La epidemióloga Carolina Cudós advirtió que, a mayor cantidad de "positivos" de coronavirus, hay más pacientes leves y graves y que, con ello, "van quedando pocas camas generales y críticas". El área metropolitana, complicada: otros 41 contagios en Santo Tomé, 11 de Recreo y 8 de Sauce Viejo. Clamó "más responsabilidad social".

La curva de contagios no para de escalar, y la replicación del virus Sars-Cov-2 -coronavirus- pareciera ser indetenible al menos por estos días, con su llegada a cada vez más localidades provinciales que antes le venían "esquivando": el Ministerio de Salud santafesino informó 2.562 nuevos positivos en toda la bota provincial en las últimas 24 horas.

En la capital hubo 216 nuevos contagios, y dentro del área metropolitana ampliada se informaron 49 de Esperanza, 41 de Santo Tomé; 11 de Recreo; 8 de Sauce Viejo; 4 de Desvío Arijón; 4 de Laguna Paiva, y 3 de Monte Vera y 2 de Arroyo Leyes, de Helvecia y de Calchines, y 1 de Colastiné y de Ángel Gallardo.

El acumulado de casos en la provincia llegó a 74.587 (9.497 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 65.090 por laboratorio), mientras que la capital alcanzó los 5.774. En la jornada fallecieron otras 25 personas por Covid-19, con lo cual el número total de decesos es de 781. Se informaron 15.923 pacientes activos (que cursan la enfermedad Covid-19) y 57.883 recuperados. La tasa de recuperación, con ello, se mantiene en el orden del 77%.

"Vemos día a día que los números siguen en aumento, con mayor ocupación de camas tanto generales como de terapia intensiva (críticas). Cuantos más casos confirmados hay, tenemos más pacientes graves y más fallecidos", declaró la directora de Epidemiología provincial, Carolina Cudós. Si bien la mayoría de los infectados cursan la enfermedad de forma leve, sin complicaciones de salud, "tenemos mucha gente que requiere una internación prolongada en cuidados intensivos, y a la cual luego le cuesta recuperarse".

"Estamos viendo -prosiguió- a muchos ciudadanos que presentan sintomatología no tan característica al Covid-19 (problemas respiratorios, por ejemplo). Ahora aparecen personas con síntomas gastrointestinales. Recomendamos a éstas que se queden en su casa (autoaislamiento), y que no piensen -pidió Cudós- que 'lo que me pasa es porque comí de más, o es el clima o es la estación'. Si hay síntomas compatibles con la enfermedad -gastrointestinales- cada una de estas personas debe quedarse en su vivienda y consultar al médico o al 0800-555-6549", recomendó.

El mapa provincial del virus

En el desglose de los nuevos casos informados este viernes, 1.075 son de Rosario; 165 de Venado Tuerto, 128 de Villa Gob. Gálvez, 77 de Rafaela, 48 de Cañada de Gómez, 39 de Pérez, 39 de Villa Constitución, 35 de Las Parejas, 30 de Casilda, 29 de Sunchales, 27 de Granadero Baigorria, 26 de Carcarañá, 23 de Arequito, 20 de Roldán, 18 de Soldini, 17 de Capitán Bermúdez, 16 de Funes, 14 de Gálvez y de San Lorenzo, 13 de Arroyo Seco y de El Trébol, y 11 casos en Hughes, Piamonte, San Justo y Teodelina.

Con 10 positivos nuevos aparecen Coronda, Firmat, Pueblo Esther, Reconquista y San Genaro. Con 9 Fray Luis Beltrán, y con 8 Álvarez, Carmen, Maggiolo, San Jerónimo Norte y Timbúes. Con 7 cada una de las siguientes localidades: Empalme Villa Constitución, Franck, Humberto Primo, Ibarlucea, Murphy, Puerto Gral. San Martín y Villa Eloísa, entre los distritos más afectados por el virus.

Con 6 nuevos casos figuran en el reporte epidemiológico Ceres, Elortondo, Gral. Lagos, y con 5 Alvear, Armstrong, Malabrigo, Máximo Paz y San Jorge. Asismismo, se informaron 4 casos de Bombal, Cañada Rosquín; Frontera y Zavalla. Con 3 positivos confirmados están Alcorta, Arocena, Arrufó, Arteaga, Barrancas, Maciel, Oliveros, Pujato; San Carlos Centro, San Cristóbal, San Jerónimo Sud; Sancti Spiritu y Vera.

Con 2 nuevos confirmados, Arminda; Chabas, Chañar Ladeado, Fighiera, Fuentes; Godoy, Humboldt, Las Toscas, María Susana, Pte. Roca, Progreso, Ricardone, San Antonio de Obligado y Totoras. Finalmente, con un solo casos figuran los siguientes distritos: Acebal, Albarellos, Aldao, Ángel Gallardo, Avellaneda, Bigand; Carrizales; , Coronel Bogado, El Carmen de Avellaneda, Esmeralda, Gob. Crespo, La Pelada, Las Rosas, Lehmann, Los Cardos, Nelson, Piñero, Pueblo Andino, Pueblo Uranga, Rincon Norte, Romang, Rufino; Salto Grande, San Eduardo, San Fabián, San Javier, San José de la Esquina, San Vicente, Sanford, Santa Isabel, Susana, Tacural, Tostado y Villa Cañas.