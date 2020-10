Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sinsentido

ENRIQUETA GONZALEZ

"¿Van a abrir las escuelas para que voten los bolivianos y no pueden abrirlas para los chicos que han perdido un año escolar? Esto es algo increíble, es el colmo de este país. Yo pienso que los bolivianos que viven en su país, voten allá y si viven acá y tienen sociales acá no deberían votar. Cada uno debe votar en su país. Si se fueron de su país no deberían incidir en las elecciones de su país de origen, porque ellos no viven más allá".

Una decisión urgente

UN LECTOR

"Quiero hacerle una consulta al gobernador. Teniendo en cuenta cómo crecen vertiginosamente la cantidad de casos y la cantidad de muertos, ¿qué espera para restringir las actividades en el ámbito provincial? Sr. gobernador: tenga coraje y haga lo que tiene que hacer. Estamos esperando ver una actitud decidida de su parte y que haga frente a las necesidades económicas urgentes. Entendemos que es un momento delicado, entendemos que la actividad económica quiere reiniciar, pero hay una urgencia en la provincia que es la pandemia. Si usted no interviene luego va a ser demasiado tarde y esto se va a volver una situación ingobernable".

Una historia repetida

PABLO GIGLIOTTI

"Soy socio vitalicio de Colón. A raíz de los comentarios que trascienden a través de los medios de comunicación, en los conflictos que generan algunos árbitros y algunos dirigentes, situaciones que afectan a Colón. Me vienen a la memoria dos hechos, que a pesar del tiempo transcurrido aún los tengo presentes. Nada ha cambiado. Todo sigue igual. ¿Coincidencias? En el año 1954 Colon estaba cumpliendo una campaña extraordinaria en el torneo de primera B. Faltando cinco fechas para la finalización de dicho torneo era prácticamente el merecido ascenso a la máxima categoría. El Sr. gobernador de la provincia de Buenos Aires era el mayor del Ejército Carlos Aloé, simpatizante de Estudiantes de La Plata. Colón perdió contra Sarmiento de Junín un partido muy dudoso. Luego jugó contra Talleres de Remedio de Escalada y también perdió como visitante… Al final ganó el caballo del comisario, Estudiantes. En el año 1993, también estuvo a un paso del ascenso a la máxima categoría, perdiendo la final en Córdoba contra Banfield. El señor Duhalde era en ese momento presidente de Banfield. Por eso mis dudas. Gracias a El Litoral por ser siempre tan atentos".

Llegan cartas

DADY: EL OTRO K DE PUERTO MADERO

Pedro Bigñe

Rubén "Dady" Brieva es el auténtico producto de alguien que llegó desde el arrabal a la fama. Su personalidad se asemeja a la de aquellos deportistas que mamaron las privaciones de la niñez –no es exactamente el caso de Dady- y se estrellaron contra las marquesinas de la fama. Del primer fitito a la camioneta de alta gama. Dólares, rolex, minifaldas y vicios fáciles. De Villa María Selva al penthause de Puerto Madero significó un gran salto social.

Rigor educativo con un padre policía. La noviecita –Evelia- que eligió desde la escuela primaria a 28 años de casados. La Santa Fe de la siesta pueblerina, todo se cayó por la banquina y dio paso al glamour del Caribe y las arenas blancas como talco.

Y militante peronista. Pero de Unidad Básica cero. Piso de nuevo rico con vista a Colonia del Sacramento. Amigo de la jefa que es la líder de los humildes. Defensor de las políticas de los Castro y Chávez. La gente que salió espantada, otra vez, por las bravuconadas contra los "gorilas" le ruegan que se vaya a Venezuela o a Cuba.

Dady es cómico, no boludo. Como gran observador que es, conoció la pobreza que lo rodeó en la mayoría de los barrios de su provincia. Los bolsos que recuerda son los de los obreros en bicicleta que salían a changuear tempranito y en bicicleta.

En su cabeza cree que son sus compañeros…..Lástima que la realidad dice otra cosa. Los millones K ahora son sus aliados. De corrupción ni hablemos.