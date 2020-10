Querían sentirse millonarios, irrumpieron en una mansión y armaron una fiesta clandestina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 16.10.2020

21:37

Se trata de la casa del ex piloto de automovilismo, Néstor Flaumer, quien denunció que le robaron dinero y joyas.

Un grupo de personas quiso saber qué se sentía llevar una vida de ricos al menos por un fin de semana. Se las ingeniaron para convencer a la mucama de una lujosa mansión y lograron ingresar e instalarse allí un par de días.

El hecho ocurrió en Oncativo, una pequeña ciudad a 85 kilómetros de la capital de Córdoba, en la casona del empresario Néstor Flaumer, quien opera en el sector de la venta de combustibles. El dueño de casa se había ido en su helicóptero privado a una propiedad que tiene en la zona de Calamuchita, en San Miguel de los Ríos, por el fin de semana largo.

La historia de la usurpación trascendió porque las personas que entraron a la casa difundieron fotos y videos. "Gracias a los que creen que quisimos ser millonarios por un rato. No nos llevamos nada. Perdón por el atrevimiento, un sueño hecho realidad", escribió uno de los que ingresó y se identificó como Carlos Moreno.

Durante ese tiempo escucharon música, bailaron, consumieron bebidas alcohólicas de la bodega, causaron algunos destrozos y robaron elementos de valor, según la denuncia que investiga la Justicia. De hecho, conocidos del empresario vieron que no era él quien conducía el auto y dieron aviso de que algo extraño estaba ocurriendo.

Las imágenes viralizadas muestran a los intrusos posando junto a una Ferrari y una motocicleta Harley-Davidson dentro de la vivienda. Según dijo Flaumer, trataron de poner en marcha ambos vehículos pero no pudieron, ya que cuentan con un sistema de encendido especial. Por el contrario, sí lograron arrancar una camioneta Ford Raptor y un auto Ford Mondeo, que los usaron para dar unas vueltas por las calles de tierra de la zona y a más de 200 kilómetros por hora.

Fueron la ex esposa y la hija de Flaumer quienes se encontraron con el descontrol al regresar al lugar el domingo. Tras enterarse, el empresario hizo la denuncia. Dijo ante la Justicia que le robaron dinero, joyas y alhajas. También apuntó a un sospechoso: un joven que supo hacer tareas de mantenimiento y jardinería en la casa y que habría logrado convencer a una de las empleadas para que le abra las puertas.

Vecinos de Oncativo afirmaron al canal El Doce que varios miembros del grupo que se metieron sin permiso en la mansión son conocidos en la zona por su pasado delictivo.

El caso es investigado por la Fiscalía de Río Segundo, subrogada por el fiscal Diego Fernández de Alta Gracia. Mientras tanto el ex piloto intenta mantenerse alejado de la cuestión por razones de salud. “La verdad tuve una cirugía importante hace poco, casi al borde de la muerte hace un mes, estoy con medicación psiquiátrica, así que por orden del médico trato de no mirar mucho”, contó.

También dijo que no es la primera vez que le roban. Aseguró que ya le pasó 14 veces en Oncativo, seis veces en Ausonia y otras 10 en Villa María. “Creo que no hay un solo partícipe cuando pasan estas cosas. En todos los hechos que he tenido siempre ha sido cómplice la gente que ha tenido uno lamentablemente y no pasa por elegir la gente, uno quiere darle posibilidad de que crezcan y se aprovechan de eso y se sobrepasan de confianza y termina con esto”, sostuvo.

A pesar de eso, dijo que no tiene pensado en mudarse del pueblo donde nació y creció.