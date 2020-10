Piden que los alumnos de 5to. año puedan compartir actividades presenciales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Padres de alumnos de varios colegios de la ciudad presentaron una nota para que sus hijos puedan encontrase de alguna manera en el ámbito escolar. "Buscamos que se respeten los protocolos porque nadie quiere poner en riesgo la salud, pero por lo menos pedimos que los chicos puedan tener algún contacto o vínculo con la escuela", reclamó una mamá.

"Peticionamos que se autoricen a las entidades educativas a elaborar trayectos psicopedagógicamente y emocionalmente convenientes, siempre respetuosos de las normas de seguridad sanitarias y de los protocolos especiales, para que los alumnos de los últimos años, puedan encontrase de alguna manera con sus pares, docentes y ámbito escolar, superando la virtualidad, con la mayor celeridad posible atendiendo a la altura del año en que estamos", resaltaron los padres de alumnos de quinto año de escuelas de la ciudad de Santa Fe, en una carta dirigida a Raúl Lamberto, Defensor del Pueblo de Santa Fe.

La situación pandémica hizo que las clases presenciales en las escuelas del país fueran canceladas y en lo que va del año lectivo solo los primeros días de marzo pudieron asistir los alumnos a los establecimientos.

En diálogo con El Litoral, Paula Quintero, una de las mamás firmantes de la nota presentada a la Defensoría, resaltó que "buscamos que se respeten los protocolos porque nadie quiere poner en riesgo la salud, pero por lo menos pedimos que los chicos puedan tener algún contacto o vínculo con la escuela en sus últimos días de secundaria, porque fue un año terrible para ellos".

A su vez, comentó que "trasladamos el reclamo a padres de otras escuelas de la ciudad, varios coincidieron y siguen los mismos pasos de reclamo", comentó Quintero. Entre algunas de las escuelas que piden lo mismo están el Calvario; Sara Faisal; Adoratrices.

"Las escuelas están preparadas"

La madre señaló que desde la institución afirmaron que están preparados para poder recibir a alumnos en el establecimiento cuando se autorice. "Falta la decisión del gobierno solamente. No puede ser que se pueda ir a los bares, a un gimnasio, pero no a una escuela", lamentó Paula.

La posibilidad de prolongar el año lectivo para los alumnos del último año del secundario sería poco viable, teniendo en cuenta que varios deben poner la cabeza en el comienzo de sus carreras universitarias.

Perspectivas

Frente a la expectativa de poder volver a las aulas durante este año por la situación sanitaria del país y la provincia, las perspectivas son poco alentadoras. "Las familias estamos viviendo con mucha angustia esta situación ya que los vemos a nuestros hijos transitar la realidad como pueden, y aunque muchas veces no expresen con claridad lo que les pasa por dentro, se los ve tristes, desanimados, con todas sus ilusiones para este año rotas y tratando de superarlas con altibajos", compartieron en la misiva.

Al consultar a Quintero sobre lo que percibe en su hijo, se sinceró y dijo: "Noto que está enojado con lo que pasa y ven que el año está perdido y que nunca más van a recuperar. Uno como papá no sabe qué hacer para hacerlo sentir mejor".

Esa sensación de perder la oportunidad del viaje de egresados, la colación y la fiesta de recepción, son eventos que no se repiten y la tristeza es percibida por los adultos. "Están totalmente desganados. Al viaje no lo quieren ni nombrar", mencionó la mamá.

En el escrito enviado a Lamberto, para que pueda intervenir o ejercer presión y busquen alternativas al pedido de padres, alumnos y directivos, expresaron también que "las realidades son diversas, no conocemos que le pasa a cada alumno, e incluso somos conscientes que esta situación se agudiza en otros sectores de nuestra ciudad, que no cuentan con los medios tecnológicos ni sociales para llevar adelante sus clases; por lo que es general esta preocupación de los padres, que hemos empezado a socializar y compartir. Pensamos que no se está tomando, a nivel nacional, real dimensión de las consecuencias emocionales para ellos y lo importante que significa que puedan enfrentar esta frustración y superarla, dejando cerrado un ciclo tan importante en la vida de las personas, en el desarrollo madurativo y en la proyección de su nueva etapa con esperanzas, sueños y optimismo".

Padres organizados

El grupo de padres preocupados porque sus hijos regresen a las aulas creó un grupo de Facebook donde intercambian aspectos centrales de la problemática que atraviesas y posibles formas de reclamos y soluciones.

