Al menos 13 muertos dejó un ataque con misiles en la segunda ciudad de Azerbaiyán

Al menos 13 personas murieron en un ataque y 50 resultaron heridas en una zona residencial en Ganyá, la segunda ciudad de Azerbaiyán, indicaron las autoridades este sábado, un acto que podría marcar una escalada en el conflicto entre azerbaiyanos y separatistas armenios.

Al ataque ocurrió entre el viernes y el sábado y le siguió un segundo en otra parte de la ciudad. Decenas de rescatistas trataban de encontrar supervivientes entre los escombros.

"El ataque con misiles balísticos y la matanza indiscriminada de civiles por parte de Nickol Pashinyan (primer ministro de Armenia) en Ganyá es la misma táctica y sistema de misiles que usó Saddam Hussein contra civiles", escribió en Twitter el asesor de la presidencia azerbaiyana para asuntos internacionales Hikmet Hajiyev.

SCUD Ballistic Missile attack and indiscriminate killing of civilians by Armenia's Nickol Pashinyan in Ganja is the same tactic and missile system used by Saddam Hussein against civilians. pic.twitter.com/wf81odpqhB