Si bien la actividad agropecuaria sigue siendo principalmente un terreno de hombres, las empresas agropecuarias con conducción femenina se duplicaron en 16 años, según los datos del último censo agropecuario. Mujeres del sector relatan su experiencia y remarcan la necesidad de más presencia femenina en puestos de decisión.

Día de la Mujer Rural Las mujeres se abren paso en el agro

Eliana Moratiel | emoratiel@ellitoral.com

Según datos publicados por el INDEC en el Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2018, se registraron 223.292 productores o socios, de los cuales sólo el 21% son mujeres. En Santa fe, el número de explotaciones bajo administración femenina es sólo del 17%, una de las cifras más bajas del país. Córdoba se queda con el último puesto con sólo el 14% conducido por mujeres.

Sin embargo, si se comparan los números con los obtenidos en el CNA del 2002, se puede observar que en los últimos 16 años la presencia de mujeres en la actividad agropecuaria aumentó en un 56%. Por aquel entonces, de 290.370 productores o socios registrados sólo un 10% eran mujeres.

Argentina, además, lidera el ranking junto con Chile, Panamá Ecuador y Paraguay en proporción de mujeres productoras en Latinoamérica. Según la FAO, en la última década la cifra se ha incrementado en más de 5 puntos y oscila entre un 8% y el 30%.

Si bien falta un largo camino por recorrer, las mujeres se animan cada vez más a romper las barreras en para ganar más espacio en el agro.

Por esto, que distintas organizaciones y empresas decidieron llevar adelante campañas y eventos focalizados en las mujeres del agro para que ellas pudieran compartir sus experiencias y discutir sus desafíos.

Una de estas empresas fue BASF. Vanina Ledesma, Desarrollista Técnica de Mercado de NEA para la firma contó que "hay muchas más chicas estudiando agronomía y en el campo se ven muchas más y cada vez más jóvenes".

El camino no fue fácil y muchas se encontraron con barreras en su carrera hacia convertirse en profesionales del agro. "Fue difícil ya que es un ambiente masculino en su gran mayoría. Me ha pasado de vivir situaciones donde si yo decía algo lo tenía que demostrar, en cambio sí lo decía un hombre no había tanta duda", reconoce Ledesma. A pesar de eso, agrega que a la larga esa falencia que algunos creían que tenía por ser mujer "se volvió un beneficio" y la convirtió en una mejor profesional.

Para cambiar el panorama actual y derribar las construcciones o los estereotipos culturales que todavía existen, Ledesma enfatizó en la importancia de promover y visibilizar el trabajo del campo en las escuelas y universidades. "No hay mucha información y las chicas más jóvenes no tienen tan claro cómo es el trabajo. Es importante contar experiencias, explicar que es desafiante pero no imposible y trabajar para incentivar a más mujeres y promover puestos técnicos", concluyó.

Por su parte, Natalia Maliani, Ing. Agrónoma y docente, nunca se sintió discriminada en el campo por ser mujer, aunque luego de leer y escuchar cuestiones relacionadas con el género, pudo identificar barreras que tuvo que atravesar. "Aunque ahora sí me doy cuenta de que muchas veces me la hicieron difícil, siempre lo vi como desafíos que afrontar", señaló.

La fuerza en la unión

La Red de Mujeres Rurales nació en el marco del W20-G20, con la iniciativa de Argentina de incluir a la mujer rural como ícono a los ejes de equidad en lo referido a Financiamiento, Laboral y Digitalización que se venían trabajando en la organización internacional.

"Hoy tenemos una red de mujeres que estamos en 18 provincias trabajando con el apoyo de ONU Mujeres. En este momento estamos en una campaña de imagen y de reposicionamiento, para mostrar la territorialidad y diversidad que tenemos: hay indígenas, campesinas, científicas, ministras, legisladoras ingenieras agrónomas, productoras, artesanas, maestras rurales, médicas, comunicadoras, periodistas, etc.," describió María Beatriz (Pilu) Giraudo, presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) e integrante de la Red.

"Nuestra propuesta es trabajar en conectividad, con la educación y capacitación en cada región productiva como base", señaló Giraudo y apuntó al desarrollo local, las necesidades de infraestructura y financiamiento, el amparo en las buenas prácticas y el cuidado ambiental con generación de resiliencia para el cambio climático como ejes de trabajo.

"En todos estos ejes hacemos posicionamiento del rol de la mujer por el conocimiento que tiene del territorio y de la realidad de lo que se necesita. Queremos tener la posibilidad de ocupar lugares en los ámbitos de discusión para la decisión de la política pública para que por ejemplo, se asignen correctamente las presupuestaciones y se presenten iniciativas".

En esta línea, la referente resaltó que es llamativa la baja presencia femenina en posiciones de decisión en las distintas organizaciones, a pesar de la cantidad de mujeres que trabajan y son parte del sector. "Las mujeres somos muchísimas y con roles diferentes. A pesar de eso hay, un ultra bajo perfil de las mujeres en todo lo que tiene que ver con lo rural, como que se mueven muy silenciosas y por otro lado falta también mucha participación institucional".

"Curiosamente, en los entornos más vulnerables las mujeres están más organizadas, pertenecen a instituciones y trabajan juntas. En entornos más 'favorecidos' no tanto, y creo que eso es un error, porque participando, la visibilización es mucho más fuerte y es un ámbito donde se puede lograr mucho más", reflexionó Giraudo.

Respecto a la dificultad de las mujeres para desarrollarse en un ambiente rural que es aún, masculino en su gran mayoría, opinó que "la idea instalada de que es un rubro no muy ameno para las mujeres no cabe ni siquiera en la categoría de mito". "Hoy ni siquiera hay tareas que no se puedan solucionar de otra manera, que sean "pesadas" para las mujeres. Creo que ya no vale como argumento".

Por último, como mensaje para aquellas mujeres que se desempeñen o estén pensando en hacerlo en el ámbito rural, Giraudo aconsejó "meterse de lleno" y abocarse a la participación institucional. "No hay nada mejor que trabajar todos los días de tu vida para algo que necesitan todas las personas; las que viven hoy y las que vendrán. Es un desafío y un compromiso enorme y hay muchísimas ramas de actividades y propuestas que están desarrolladas y a desarrollar. Lo que más les recalcaría es que capacitarse y participar de organizaciones es fundamental para poder estar preparadas. Rechazo la idea de entrar a los codazos o pedir la participación porque soy mujer. La mejor realización es cuando uno se prepara, es idóneo y se esfuerza para ocupar lugares".