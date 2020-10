https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 17.10.2020 - Última actualización - 9:38

9:37

Diversos clubes del fútbol local retomaron las prácticas luego de la habilitación emitida en las últimas semanas por parte del Consejo Federal de AFA. Recorremos esas instituciones y localidades a través de la palabra de los entrenadores y dirigentes.

Comenzó lentamente la actividad en los clubes Liga Santafesina: entrenar en medio de la pandemia Diversos clubes del fútbol local retomaron las prácticas luego de la habilitación emitida en las últimas semanas por parte del Consejo Federal de AFA. Recorremos esas instituciones y localidades a través de la palabra de los entrenadores y dirigentes. Diversos clubes del fútbol local retomaron las prácticas luego de la habilitación emitida en las últimas semanas por parte del Consejo Federal de AFA. Recorremos esas instituciones y localidades a través de la palabra de los entrenadores y dirigentes.

Por Ignacio Pueyo

Los niños de las inferiores de Cosmos van ingresando de a uno al sector de canchas del predio de Las Achiras, donde entrena la institución. Es un miércoles soleado de octubre, y hace algunos minutos se retiraron los jugadores que entrenaron durante el primer turno. A la hora de ingresar al predio, a cada jugador se le toma la temperatura, se le higienizan las manos y se le consulta si ha presentado síntomas relativos al Covid-19. Además, se toman todos sus datos para corroborar que pertenece al grupo que entrena en dicho horario.

"El cambio fue muy grande, desde dividir a los chicos de cada categoría, dependiendo la cantidad; no podemos pasar los 10 jugadores por grupo. Después los protocolos que se pueden ver en cualquier lado. Los profes se están adaptando a las prácticas también, haciendo respetar la distancia de los chicos por ejemplo. Las actividades no son las mismas, pero están llevando todo de la mejor manera" cuenta Gustavo Ferroglio, quien coordina la vuelta de las actividades en Cosmos. Cada entrenador espera en la cancha, con todos los elementos y las sillas higienizadas y bien separadas. Allí los niños colocarán sus pertenencias, y como ya llegan cambiados pueden empezar a entrenar rápidamente.

"Estamos entrenando con Primera, Reserva, 5ta., 6ta., 7ma., y 8va., que es la categoría más grande de las inferiores menores. Con menores de 12 años no se hace absolutamente nada" quien toma la palabra ahora es Gustavo Recalde, director de deportes de Colón de San Justo. El Conquistador cuenta con un enorme predio donde puede llevar a cabo los entrenamientos respetando todas las medidas dispuestas.

"Acá no se pisa un vestuario ni por casualidad. En el hípico tenemos mucho espacio y los chicos se pueden poner a 10 metros de distancia cada uno, respetan el tema de la bebida, cada uno se lleva su agua. Lo mínimo e indispensable uno lo trata de hacer cumplir siempre" explica Recalde.

La gran motivación que existe en San Justo gira en torno a que durante el mes de noviembre está previsto que se jueguen dos amistosos en las categorías nombradas, a excepción de Reserva, sin presencia de público y con transmisión en vivo del canal local. De esta manera, Sanjustino también puso el pie en el acelerador para poder llegar bien a estos compromisos, siempre y cuando las reglamentaciones y la situación se mantengan en estos niveles.

Al respecto, Gustavo Parra, coordinador del Matador, detalla: "Tratamos de tomar todos los recaudos posibles, y el hecho de jugar este clásico ha hecho que la concurrencia sea muy buena y que haya muchísima predisposición. Porque a veces es muy rutinaria la forma de entrenar, pero le buscamos la vuelta con trabajos tácticos, o físico tácticos para ganar tiempo y llegar bien al 14 de noviembre que si Dios quiere y todo sigue así sería el primer partido contra Colón".

"Nosotros en Primera División iban a entrenar siete u ocho. Luego surgió lo del clásico y esta semana teníamos 23, 24 jugadores entrenando" cuenta también Recalde.

La motivación de tener en el horizonte la participación en un partido o certamen resulta fundamental para lograr un buen clima de trabajo y generar mayor predisposición entre las partes. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones no existe esta posibilidad, por lo que apenas se está comenzando a trabajar sin un objetivo claro, más allá del hecho de retomar las actividades, que de todas formas no es poco.

Es por eso que Alejandro Olivera, DT de Ateneo Inmaculada, sabe que será difícil contar con la totalidad de su plantel. "Hemos tenido casos puntuales de chicos que esto les ha generado una desmotivación, un desaliento. El no tener torneos en el año, no poder entrenar, estar tanto tiempo inactivos. Entonces con muchos chicos nos ha tocado hoy no tenerlos, y también por ser amateurs han tenido que priorizar el trabajo, darle importancia a esa obligación de generar el recurso económico, sostener a la familia, el equilibrio laboral dejando de lado la parte deportiva" explica.

Al mismo tiempo, también destaca que existe un cambio anímico favorable en muchos de sus futbolistas: "Más allá de que ya estaba permitido desde hace un tiempo el entrenamiento al aire libre y ellos estaban corriendo y haciendo algo, no es lo mismo que convocarnos y entrenarnos todos juntos. También el hecho de que ellos tengan una exigencia semanal, o una obligación por decirlo de alguna manera".

Otro de los equipos que retomó los entrenamientos con todas sus categorías a partir de los 12 años como Ateneo, y en su caso incluyendo también al femenino, es Argentino de San Carlos. Guillermo Imhoff, entrenador del Tino, cuenta cómo fue el inicio de las prácticas el martes 13 de octubre: "Acá están todas las canchas marcadas, la gente del club se ha encargado muy bien de marcar las canchas en sectores de 5 por 25 o 30 metros. De esta manera tenemos 12 lugares. Cada uno tiene una pelota y los elementos que va a utilizar en ese entrenamiento individual. Todavía no pasamos a una fase en la que podamos realizar pases entre nosotros. Cada uno tiene su pelota y hacemos mucha técnica individual, muy de a poco porque los chicos venían muy parados. Ellos están contentos por eso".

Puede que sea una modalidad un tanto extraña, pero en Sanjustino se trabaja de manera similar: "Cuando se aprobó en la provincia el modo 'metegol' para el fútbol 5, nosotros comenzamos a utilizar ese método para realizar trabajos reducidos. Hasta que comenzamos a integrar a los chicos en 2 contra 2, 3 contra 3, en pequeños juegos de fútbol. Así fuimos incrementando los trabajos de a poco" cuenta Parra desde el Portón del Norte.

El equipo de San Carlos cuenta en su plantel con jugadores de Santa Fe, Llambi Campbell, Esperanza y Gálvez, pero hasta ahora no se han habilitado los viajes para que ellos puedan ir a entrenar, por lo que lo están haciendo sólo con los futbolistas locales. "Lo que estamos haciendo es tal vez limitado, pero tenemos mucha alegría por volver. Entrenamos por sectores, pero estamos todos juntos y la verdad muy contentos" señala Imhoff, quien destaca también la gran predisposición por parte de sus jugadores.

El equipo Albiceleste presentó ante las autoridades sus protocolos en conjunto con Central San Carlos, al igual que lo hicieron de manera mancomunada los equipos de San Justo. Esto también abre una pequeña puerta para que tal vez podamos tener algún tipo de amistoso entre las instituciones de San Carlos, o hasta incluyendo a Unión Progresista o Libertad de San Jerónimo Norte. "Yo pienso que será según cómo va resultando todo. Si va bien se va a poder seguir avanzando, de lo contrario deberemos seguir entrenando así, de manera individual, y será más lento el regreso" finaliza Imhoff.