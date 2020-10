El atletismo Argentino sale de la cuarentena

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con un excelente desempeño en el primer y único Mundial que ha desarrollado el atletismo internacional los atletas argentinos cumplieron un excelente desempeño.

Los atletas de la Argentina desarrollaron una impresionante labor –en el Campeonato Mundial de Medio Maratón, este 17 de octubre en Gdynia, Polonia. A pesar de los siete meses de inactividad competitiva y de las grandes dificultades que tuvieron que afrontar para su preparación debido al drama de la pandemia de Covid-19, los cuatro representantes de nuestro país demostraron su calidad y, en el caso de las chicas, exhibieron una gran superación personal. Este año sólo habían podido competir hasta marzo.

La imparable Florencia

Florencia Borelli, ubicada en el 22° puesto de la clasificación general, batió el récord argentino de la distancia con 1h10m3s, mejorando la 1h11m58s que había logrado al ganar el 21k de Buenos Aires en 2017. La actuación de Borelli también es la mejor de una mujer argentina en el historial del Mundial de Medio maratón (la anterior era de Griselda González, 24a. en Belfort 1995, mientras que en hombres Antonio Silio fue subcampeón en la edición inaugural, en Newcastle-South Shields 1992).

También, Borelli batió récords nacionales a su paso por los 15 y 20 kilómetros con 50m12s y 1h06m56s respectivamente. Con su actuación en Gdynia escala al segundo lugar de la lista sudamericana de todos los tiempos en medio maratón.

Borelli fue ahora la mejor entre las competidoras sudamericanas de esta carrera en el circuito marítimo de Gdynia, que reunió a las más notables fondistas del mundo. Y encabezó el equipo argentino que ocupó el 13° puesto en la clasificación de conjunto.

Daiana Ocampo, con su mejor registro personal de 1h11m50s, ocupó el 45° lugar, mientras que Marcela Gómez -la maratonista que ya clasificó para los Juegos Olímpicos al batir el récord de la distancia en Sevilla.- fue 72a. y también estableció su récord personal en la distancia de 21k con 1h14m18s.

Arbe entre los mejores

Entre los hombres, Joaquín Arbe fue 77° con 1h03m55s, su segunda marca personal.

Arbe, quien este año sólo había podido correr un medio maratón en Guadalajara, durante su período de pretemporada, tuvo ahora parciales de 30m02s en los 10 km y 45m20s en los 15km. Pero desde allí repuntó considerablemente, mejoró casi diez puestos para concluir en su segundo registro personal.

“Estoy muy emocionado por la actuación de nuestros atletas. Las chicas mejoraron en todos los casos sus marcas personales y también Joaquín estuvo bien, cerca de su registro en el contexto de un debut. Para nosotros es muy difícil, viniendo de tan lejos. Cada vez el mundo del atletismo se nos escapa… pero actuaciones como las de hoy nos devuelven la esperanza”, expresó el técnico argentino Leonardo Malgor.

La prueba masculina marcó la actual sensación del atletismo de Uganda, ya que su joven prodigio Jacob Kiplimo se impuso con 58m49s, delante del keniata Kibiwot Kandie (58m54s) y del etíope Amdenwor Walelegn (59m08s).

La prueba femenina fue ganada por la keniata Peres Jepchirchir, quien así recuperó el trono que había ostentado cuatro años antes en Cardiff.

Jepchirchir marcó 1h05m16s, que constituye el mejor registro de una carrera exclusiva de mujeres (lo tenía ella con 1h05m34s desde el mes pasado en Praga). En una prueba muy accidentada -con varios choques y caídas del grupo líder- Jepchirchir aventajó por apenas 2 segundos a Melat Ysak Kejeta, una etíope que ahora representa a Alemania y que bajó la marca de su país en casi tres minutos. El podio se completó con la etíope Yalemzere Yehualan en 1h05m19s.

Otra etíope, que contribuyó al triunfo de su país por equipos, fue Ababel Yeshaneh, quinta en 1h05m41s. Ababel fue la ganadora del 21k de Buenos Aires el año pasado y ostenta el récord mundial femenino con 1h04m31s, logrado en febrero del 2020 en Ras-al-Khaimah.

(Con información de CADA)

“Ser madre me potenció”

Por Fabiana García

La marplatense Florencia Borelli rompió con un mito que subyace en el alto rendimiento argentino en el ámbito de las mujeres. En la dicotomía entre ser madre y el alto rendimiento. De hecho parecen no ser compatibles y algunas eligen dilatar sus deseos de madre hasta que un día abandonan la elite del deporte para formar una familia.

En el caso de Florencia Borelli, quien tiene a su gemela Mariana -también como competidora de primer nivel dentro de las pruebas de fondo nacional-, ha transitado los últimos años, los más exitosos de su carrera después de transformarse en madre.

Florencia es una joven madre, a los 21 años tuvo a su hijo Milo y en poco tiempo se encontró en forma para correr la media maratón de Mar del Plata.

“Ser madre se dio naturalmente, fluyó, no me modificó, me cambió la vida para siempre, me potenció. Los niños son más simples que los grandes, el entiende todo, cuando voy a Cachi a entrenar lo llamo todos los días”.

Florencia está casada con Facundo y evita hablar de su hijo y su amor, “trato de separar la parte de corredora y mamá porque sino me pongo sensible”, ha comentado en las altas competiciones.

La fondista viene atravesando temporadas excelentes y ni siquiera este parate parece afectar su gran nivel.

El 26 de mayo de 2019 Florencia Borelli cruzó la meta de los 5000 metros llanos con los brazos al cielo en la pista de atletismo de La Videna en Lima donde obtuvo por primera vez para el país en Campeonato Sudamericano de los 5000 metros llanos. Ese triunfo no llegó solo, Florencia Borelli batió el récord nacional de Argentina con 15.42.60, (anteriormente lo tenía Rosa Godoy desde el 6 de junio de 2011con 15.43.36 y clasificó al Campeonato Mundial de Doha (Qatar) del 26 de setiembre al 3 de octubre.

Las hermanas Borelli nacieron el 30 de octubre de 1992 en Mar del Plata, sus padres eran aficionados corredores y se vinculaban al deporte en una ciudad muy vinculada al atletismo.

Poco tiempo después que ellas nacieron ,en 1995, Mar del Plata se convirtió en sede de los Juegos Deportivos Panamericanos y esa competencia dejó huellas muy marcadas en la ciudad, a tal punto que muchas figuras del atletismo y del deporte nacional se originaron a partir de esas competencias.

Con espíritu Panamericano que había quedado en esa ciudad balnearia, Mariana y Florencia hicieron de la pista inaugurada para la ocasión el Estadio “Justo Román”, su segundo hogar y allí empezaron a correr siempre oscilando en la prueba de medio fondo y fondo.

Florencia Borelli ocupa el cuarto puesto en el ránking all time de Argentina, el primero en los 5000 y el cuarto en los 10.000 : Por su parte Mariana está 6ta. en los 800 llanos y 8va en los 1500.

En los años que llevan en el atletismo siempre están presentes en los eventos de la temporada, y en los torneos que han competido en la misma distancia ha sido difícil distinguirlas: son gemelas idénticas.