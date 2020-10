Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luminarias

MARÍA EUGENIA ZABALA

"Por favor a ustedes que lo leen, le pido por este medio al señor intendente que envíe al personal de Alumbrado Público para que nos arreglen las luces de la torre que está ubicada en la plazoleta de Pasaje Cullen entre Padilla y Quintana; como así también las luces de Pasaje Lassaga y Quintana, Francia y Quintana. Los vecinos vamos a estar muy agradecidos, ya que hay muchos robos y los empleados de la salud que ingresan tipo 6:00 o retornan a las 22:00 son los más perjudicados".

Retorno a la escuela

MARÍA DE Bº ROMA

"La señora ministra de Educación cuestiona al señor Barletta por lo que ha hecho referente a la escuela. Me parece que ella tendría que pedirle explicaciones al gobernador Perotti, porque cómo es posible que puedan estar de a cuatro en un bar y no dar clases. Esto es inaudito. Son las incoherencias de la política. La mayoría son todos iguales. No saben dónde están parados. Desde las 20 no se puede circular, pero sí se puede andar en taxi. Esto es para reírse. Nos toman el pelo los gobernantes".

La situación de Unión

ALELIO BENÍTEZ DE GUADALUPE OESTE

"Yo le quiero contestar al señor Vignatti, que tanto se preocupa por Unión, que se fije primero en los negocios que ha hecho él. En un año cambió 3 técnicos. Trajo un director técnico que no sabía dónde quedaba Santa Fe, con sus jugadores, ¿cuántos dólares salió eso? Después trajo un jugador que hacía goles hasta la Luna, un tal Mayora. ¿Y dónde está jugando Mayora ahora? Después trajo otro jugador que costó no sé cuántos dólares y jugó un solo partido. Y como eso, varias cosas que en otro club no ocurren. Entonces, si él comete errores, que no les eche la culpa a los demás".

Por qué se delinque

OMAR PEDRO

"Sin ánimo de polemizar, deduzco de los informes que leo de ese diario, que con respecto a la delincuencia sería importante establecer cuál o cuáles son los motivos que llevan a una persona a delinquir. Al respecto hay sociólogos, psicólogos, psiquiatras que podrían tener su visión profesional sobre todo esto. La duda que yo tengo es por qué aún nadie ha podido establecer las variables que tienen incidencia en este problema social de envergadura. Dicen que la educación es vital. Dicen que la falta de oportunidades es la generadora; que la involución de los valores esenciales de la vida, más las carencias y una formación sin límites dicen otros. Solamente un entendido del entramado social podría descubrir qué moviliza a un ser humano a delinquir, hasta matar o perder la vida. Las adicciones tal vez. Hay países como Suecia que informaron que cerraron cárceles porque no hay detenidos. No todo pasa por la economía. Pero seguramente, no es la misma oportunidad que tiene un sueco para subsistir, que muchos que viven en una Argentina como la actual. Todo un tema que debería tratarse con prioridad en todos los ámbitos".

¿Qué se puede hacer con los que no cumplen?

JOSÉ DE Bº EL POZO

"Hay cosas que no están claras con respecto a los cuidados que se deben implementar por el Covid-19. Por ejemplo en mi barrio, en la plaza principal, estaban todos los muchachones, más o menos unos veinte jóvenes, tomando cerveza a pico entre todos. Deduzco que si entre ellos había un joven infectado no puedo imaginar el festín contagioso que se hizo el coronavirus. Y por lógica razón, el contagio sube y sube en la ciudad. La pregunta es: ¿hay alguna sanción para estos grandulones de más de 20 años?, ¿o no se puede hacer nada? En esto el Estado debería ser más claro. En otras provincias han puesto sanciones más severas. Pero aquí en Santa Fe, no es clara la información sobre qué hacer en estos casos".

El recurso contencioso

MARIO PILO

"Frecuentemente, escuchamos reclamos de vecinos sobre inconvenientes de servicios públicos, como ser falta de luminarias públicas, de agua, cortes de luz que duran días, etc., que llegan a los medios, porque parece no haber otra solución. Y sí la hay: recomiendo el uso de uno de los instrumentos que generamos a partir del retorno democrático, a partir de 1984, el recurso contencioso, ley 10.000. Solo se necesita ingresar la violación de uno de los servicios públicos que afecte a muchos vecinos, para que se ordene al Estado provincial, municipal y/o a empresas autárquicas y estatales, que determine el procedimiento y plazos para la refacción, reparación o recuperación de los servicios, bajo penalidad de multa a favor del peticionante hasta que se solucione el perjuicio. El procedimiento como parte a la vez del servicio de justicia es sin costos, ni honorarios, salvo que se haya mentido".

Llegan cartas

¿Los niños son asesinos?

PILAR

¿Dónde quedaron los derechos tan preciados de nuestros hijos? ¿Qué derecho tienen hoy?

Hace 8 meses que a nuestros hijos parece que los calificarían de asesinos, ¡los niños son portadores del virus! Sí, son portadores, como lo somos todos. ¡Los niños matan a los abuelos! ¡Los niños no pueden ir a las plazas!

Los niños no pueden ir a una institución para tener una educación .

Los niños no pueden ir a un club a hacer su deporte o simplemente a correr al aire libre, lo más sano y saludable que tienen nuestros niños. Hace 8 meses que no pueden ejercer sus derechos. Hace 8 meses que los tienen presos como si fueran asesinos. Les están creando dificultades en el sueño, dificultades en socializarse con sus pares, y los retrasaron en sus conocimientos y en sus habilidades.

Ahora son calificados en mayores o menores de 12 años, o recientemente en mayores y menores de 6.

Los menores de 6 años, ellos sí son los más letales , los más peligrosos para la sociedad...

¡Por favor, es solo sentido común!

Soy madre y médica, y en virtud de las dos funciones que me dio esta vida, tengo una gran angustia por mis hijas. Y a través de esta carta creo representar al 99% de las madres.

Peleemos por los derechos de nuestros hijos. Que son nuestro futuro, nuestra esperanza de que este país alguna vez pueda cambiar.

Dicen que lo último que se pierde es la esperanza.

Yo todavía no la perdí.

Y voy a luchar por sus derechos, siempre.