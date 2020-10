Leandro González: "Los bloques políticos antepusieron la necesidad de la gente a sus diferencias"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente del Concejo valoró el trabajo de todos los integrantes del Cuerpo en el alcance de los consensos necesarios. Dijo que el plan de ayuda "no se vio en otras localidades del país". Y está seguro de que el intendente Jatón tendrá el Presupuesto Municipal 2021 antes de fin de año.

Luego de una última sesión del Concejo cargada de temas, la discusión sobre el desembarco de Uber en la ciudad no eclipsó otro tema importante: el visto bueno del Legislativo santafesino a los proyectos del intendente Emilio Jatón para poner en marcha el Programa de Ayuda Económica (de entrega subsidios no reintegrables y exenciones tributarias) para los rubros comerciales, deportivos, educativos y culturales de la ciudad que aún no pudieron trabajar por la pandemia del coronavirus. También para el transporte de colectivos.

Y el presidente del Concejo, Leandro González (UCR-FPCyS) suena al teléfono satisfecho por los consensos alcanzados: no es fácil acordar con todos los sectores políticos que hoy integran esa "caja de resonancia" de los problemas ciudadanos que es el recinto de Salta 2943: además del interbloque oficialista (Santa Fe Puede Más, Creo, el radicalismo frentista y el propio el Frente Progresista) está el de la UCR-Juntos por el Cambio y el Pro; el bloque PJ, y otros dos ediles "unipersonales", uno del Frente Renovador-Juntos y otro de Barrio 88.

Así y todo, con esa variopinta paleta política ese acuerdo general se alcanzó: "Todos los bloques pensaron primero en los vecinos y las vecinas de la ciudad por delante de cualquier diferencia que pudiera existir. Primó esta cuestión, y me parece muy valioso. Hubo un diálogo previo entre todos los bloque apenas se conoció la propuesta, y desde ahí se comenzó a dialogar", dijo González en diálogo con este medio.

-Se llegó a un consenso entre todos los bloques, pero luego de los anuncios del intendente hubo ciertas suspicacias de algunos concejales respecto de "por qué ad referéndum", o "por qué no se anunció antes" en plan...

-Más allá de esos matices, creo fue una muy buena propuesta de ayuda económica (para los sectores más castigados por la pandemia) respecto de lo que es un Estado local. Porque si vemos otras jurisdicciones, no vamos a encontrar muchos ejemplos a nivel país: el municipio local sale en un momento de achicamiento económico-financiero con estas herramientas de subsidios a jardines, clubes, centros culturales, transporte, además de condonaciones tributarias.

Fue una acción propositiva del equipo de gobierno y fue oportuna; llegó en el tiempo en que se pudo. Porque puede estar el planteo de: "¿Por qué no antes?". Está claro que a la gestión no le sobra, muy por el contrario: está ordenando las finanzas y tratando de achicar las deudas de otros tiempos. En este marco, aún con las discusiones paritarias de por medio, acercó esta propuesta superadora. Había distintas miradas en el Concejo, pero primó la decisión común de acercar una ayuda en este momento tan difícil a los sectores más doblegados por la crisis sanitaria.

-¿Cuánto va a recibir un/una docente de un jardín maternal y de infantes de este subsidio? ¿Cuántos clubes deportivos hay en Santa Fe (de menos de 5 mil socios, que son los que podrán acceder al beneficio), y cuántos centros culturales que podrán beneficiarse?

-En la ciudad hay 39 jardines. Del subsidio, cada trabajador o trabajadora de estos establecimientos percibiría (de sueldo) un estimado de $ 10.500. Es el 30% del sueldo de un empleado de comercio. Hay 110 clubes en la ciudad de menos de 5 mil socios que percibirán $ 50 mil pesos como subsidio no reintegrable, a abonar en dos cuotas mensuales de $ 25 mil (luego se podrá generar la continuidad de ese aporte con el convenio de mutua colaboración que cada entidad deberá firmar con el municipio).

Son todos los clubes (excepto Colón y Unión), donde se incluyen por ejemplo Regatas, El Quillá, Gimnasia de 4 de Enero, hasta los clubes más chiquitos como los de la liga infantil de los barrios, Club Nuevo Horizonte, Peñaloza e incluso clubes de bochas, es decir, de todas las disciplinas deportivas. Lo importante es que este subsidio tratará de evitar retrasos de pagos administrativos, por ejemplo. En este tiempo tan acuciante, es la principal demanda.

Respecto de los centros culturales, hay un piso de $ 15 mil por tres meses (un total de $ 45 mil). Se están viendo situaciones de -por ejemplo- centros culturales de índole barrial que hay que terminar de relevar para ver cómo se los encuadra, y quizás sea un poco más de $ 15 mil. Y para las prestatarias de transporte público, se imputarán (del Boleto Educativo Municipal) unos $ 25,5 millones en cuotas hasta final de año.

El Concejo mirado hacia atrás

-¿Cómo evalúa la producción legislativa del Concejo desde que comenzaron las sesiones con la conformación nueva, y con la pandemia a cuestas? ¿Qué se hizo bien hasta ahora y qué falta? ¿Más debate político, quizás?

-Es un año muy raro respecto a dificultades no esperadas que generó el Covid-19. El Legislativo debió readecuarse respecto de su funcionamiento; debimos aggiornarnos con nuevas tecnologías para poder funcionar de una manera adecuada, desde reuniones virtuales de comisiones hasta el esquema mixto (presencial-virtual) para sesionar. Teníamos un plan de gestión 2020 en el cual muchas de la actividades estaban vinculadas con la presencialidad y el cara a cara con instituciones, clubes, escuelas, etcétera. Todo esto debió reformularse.

En lo estrictamente legislativo, hay cuestiones interesantes que se aprobaron y discusiones que se dieron también valiosas: cannabis terapéutico, "Ciudad 30", balcones gastronómicos, paradores, y la agenda de movilidad urbana está presente. Seguramente vendrán discusiones sobre el transporte público o la recolección de residuos. Son todos ítems que están en agenda, pero el Covid-19 está acelerando estos procesos de discusión. Yo valoro el respeto que hay entre todos los concejales; no hay situaciones en el recinto que no pasen de la estricta discusión política. Y eso es un proceso de maduración.

Presupuesto Municipal 2021

-Se promedia octubre, y lo más fuerte a final de año es el Presupuesto Municipal 2021, y las ordenanzas Tributaria y Fiscal. ¿Qué cree que va a pasar, tal como vienen los tiempos y la curva epidemiológica que siempre dificulta todo? Podría reconducirse (el presupuesto) como se hizo el año pasado?

-No, yo creo que va a haber un Presupuesto 2021 que se a tratar durante este año en el Concejo. (Cabe recordar que se extendió hasta el 16 de noviembre el plazo en que el Ejecutivo puede presentar el cálculo de gastos y recursos para el ejercicio próximo.) Hay voluntad del Ejecutivo de mandar el Presupuesto a tiempo.

Y más allá de las miradas diferentes de las distintas bancadas, creo que hay una conciencia clara de que el presupuesto es la herramienta que conduce al municipio en su propuesta de gestión. Nuestra tarea desde el Concejo en diálogo con el Ejecutivo será tratar el presupuesto y de acompañar, acaso enriqueciéndolo con las distintas miradas políticas.