Magdalena y Luciani presentaron dos notas en IGPJ...

Ricardo Magdalena: "Ya nos tomaron demasiado el pelo"

Los integrantes de la agrupación Ricardo Magdalena solicitaron que se ordene la publicación del inicio del cronograma electoral, "que no significa que pidamos elecciones". Colón debería elegir nuevas autoridades este año. Además, el síndico por la minoría también presentó un reclamo por pedidos de informes que no fueron respondidos por la comisión.

La doctora María Victoria Stratta, máxima funcionaria de Inspección General de Personas Jurídicas. Crédito: El Litoral

"No venimos a pedir que haya elecciones, venimos a pedir que se ordene la publicación que dé comienzo al cronograma electoral. El artículo 148 bis del estatuto de Colón menciona la posibilidad de que se exima del acto eleccionario en el caso de presentarse una sola lista, pero jamás sabremos de la posibilidad de la existencia si no procedemos a la publicación de las respectivas elecciones", señaló el doctor Ricardo Magdalena, principal referente de la agrupación que lleva su nombre y que tiene definido postularse para los próximos comicios en Colón. Recuerda en la presentación efectuada ante la doctora María Victoria Stratta, máxima funcionaria de la IGPJ, lo sucedido en las últimas elecciones que se realizaron el 12 de junio del año 2016. "La respectiva publicación se efectuó tan solo con 28 días de anticipación, publicó el 14 de mayo. ¿Qué pasó?, se dio la circunstancia extraordinaria de la renuncia masiva de la comisión. ¿Y ahora?, ¿acaso no es circunstancia extraordinaria la pandemia mundial, la cuarentena por Covid 19?. En ese entonces, el síndico era el doctor Gabriel Somaglia, hoy ministro de justicia de la provincia", en clara alusión a que la jurisprudencia debería ser también aplicada, ya que de acuerdo al estatuto, la publicación debiera llevarse a cabo con 60 días de anticipación, con lo cual se debería realizar en esta semana que se inicia. "¿A cuántos contagiamos con la publicación de un cronograma electoral?, ya nos tomaron demasiado el pelo. Además, les propongo que me acompañen a cualquier banco para observar las colas de gente que hay y pretenden detener las elecciones que se realizarían un domingo, donde no votarían más de 4.000 personas, distribuidas en diez horas de votación y en un lugar tan amplio como toda la estructura que tenemos en nuestra sede social", continuó Magdalena, quien agregó que "mi pedido es que no censuren y respeten la institucionalidad del club más grande de la ciudad". El escrito presentado en IGPJ solicita que se ordene a la comisión directiva la publicación del cronograma electoral que incluye presentación de listas y recepción del padrón por parte del club. También hace expresa reserva de acudir a la Justicia ordinaria o a quién corresponda en caso de negación de la petición. Por otra parte, también fue presentado un escrito firmado por el síndico Ricardo Luciani, en el que solicita que se ratifique su condición de síndico titular (niega Luciani los motivos por los cuáles la comisión directiva resolvió apartarlo) y que se solicite al club que responda a los puntos que fueron solicitados para su aclaración en notas que no fueron respondidas y que fueron denunciadas ante la IGPJ, como así también que se intime a la comisión a realizar el corrimiento de cargos para tomar conocimiento del nuevo secretario de Recursos Financieros con el fin de peticionar y que se determine la forma en que se dará a conocer el balance que cerró el 30 de junio. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

