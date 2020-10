Azconzábal: "Para muchos chicos, ponerse la camiseta de Unión es jugar una final"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador rojiblanco dijo también que "si algo nos enseñó la pandemia, como sociedad, es que hay que poner la paciencia arriba de la mesa" y relativizó la llegada de algún otro refuerzo: "Tiene que ser alguien que nos dé un salto de calidad".

El entrenador de Unión, Juan Manuel Azconzábal, hizo declaraciones a radio La Red de Buenos Aires y dijo que "trataremos de potenciar a los más chicos con las incorporaciones que hemos realidad. Se nos vienen dos competencias muy duras, encontramos material joven y el club fue claro con nosotros, porque la búsqueda de recursos foráneos a la hora de contratar, es muy difícil".

Al respecto, el técnico de Unión dijo que "los jugadores ya no eligen Argentina como un trampolín, no estamos en el primer escalón en cuanto al poderío económico ni tampoco internamente podemos pelear con los que más tienen. Así y todo estamos en el trabajo cotidiano de potenciar al equipo con lo que hay. Y es una linda búsqueda".

Sobre la forma de disputa del torneo, dijo que "me gusta desde el lado de que una buena racha te puede dar muy buenos dividendos, pero no puedo dejar de lado la Copa Sudamericana, nos toca el primer partido del torneo en el medio de los dos de la Sudamericana, no podemos soslayar el tema sanitario, los tiempos de recuperación van a ser inciertos después de tanto tiempo sin competir, así que hay un montón de aspectos a tener en cuenta, inclusive a la hora de elegir prioridades".

Sobre eso, dijo que "en las dos competencias, tanto Copa de Liga como Sudamericana, tenemos que ir al 100, debemos ser competitivos y lo vamos a ser. Alinearemos el mejor equipo en cada competencia".

Consultado sobre si el fútbol argentino seguirá siendo una "silla eléctrica" para los entrenadores o si habrá más paciencia, dijo que "si hay que sacar alguna conclusión buena de esta pandemia que es un desastre para la humanidad, es que la paciencia tiene que estar sobre la mesa en todas las actividades. Tiene que haber tolerancia, respeto, por ahí debe pasar la vida. Es difícil lograr eso para una sociedad vapuleada con respecto a los valores. La continuidad de trabajo es lo que da beneficio. Es difícil, mucho más para los equipos que son completamente vendedores y no pueden mantener sus planteles. Boca y River pueden sostenerlos en el tiempo, pero en el caso de los otros, cuando un jugador tiene un buen torneo, se va. Espero que apacigüemos la pasión que está inmersa en esta locura que es el fútbol argentino".

Siguiendo con el mismo tema, dijo que "nosotros no nos manejamos con la evaluación previa que indica que al no haber promedios, los clubes chicos van a arriesgar un poco más y que por eso se va a jugar más al ataque. Eso puede interpretarse como una falta de compromiso. Para muchos chicos, ponerse la camiseta de Unión es como jugar una final. Y eso es siempre así, se juegue o no se juegue con promedios. Cada partido lo tenemos que tomar así".

Respecto de la planificación, indicó que es muy difícil hacerla: "Recién el 23, en el sorteo de la Sudamericana, vamos a saber cuándo jugamos y contra quién. Por eso, planificar en concreto es bastante difícil".

Sobre cómo encontró al plantel, dijo que "con ganas a veces desmesuradas e imprecisión lógica y en algunos casos con lesiones en los aductores, por ejemplo. El golpe con el borde interno, que es algo permanente en el fútbol, llevó a este tipo de lesiones y se complicó en este tiempo, por eso el hecho de fortalecer y que lo físico se recupere, lleva tiempo. Hemos tenido jugadores que estuvieron toda la pandemia en un departamento y nunca se pusieron botines, por ejemplo. Así que hay que acostumbrarse a estas cosas otra vez".

También dijo que "los cinco cambios se deben mantener por un tiempo prolongado, máxime si no se va a detener el fútbol para hacer una pretemporada cuando termine este torneo".

Respecto de la posibilidad de sumar algún refuerzo más -algo bastante improbable por lo que El Litoral pudo averiguar- dijo que "si tengo la posibilidad de incorporar un jugador que nos dé un salto de calidad, será bienvenido. Encontrar ese jugador y que el club tenga la posibilidad desde lo económico, es otra cosa".