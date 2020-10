https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Río Negro Video: el mensaje por el Día de la Madre de la familia cercada por un grupo mapuche

Los hermanos Débora y Pablo Meyer difundieron un video desde El Foyel, la localidad ubicada a unos 75 kilómetros de Bariloche donde desde el jueves la agrupación Gallardo Calfú realiza un reclamo territorial y cercó el acceso a la familia propietaria de los campos, dejándolos encerrados.

"Hace cuatro días que estamos secuestrados por este grupo de pseudomapuches en nuestro campo", comienza el mensaje. "Queremos pedirles a todos que no bajen los brazos y agradecer a todos los que nos están apoyando, a las fuerzas de seguridad que nos cuidan. Y a todos los políticos, fiscales, jueces, que traten de hacer su trabajo, que se esfuercen, que no la estamos pasando bien", continúa Pablo Meyer, en un video que dio a conocer El Cordillerano.

"No podemos ingresar alimentos, no podemos ingresar ni salir. Y si salimos tememos la posibilidad de no poder volver entrar", continúan el video de los hermanos, que se cierra con un saludo por el Día de la Madre. "Y un feliz día a la nuestra, que lamentablemente no podemos estar con ella", concluyen.

La Justicia rionegrina declaró en "rebeldía" y solicitó el viernes la detención de dos de los integrantes del lof Gallardo Calfú, que desde el jueves cercó el acceso a los campos de la familiar Soriani.

La fiscalía pidió también el "desalojo", pero no fue autorizado por el juez interviniente hasta tanto puedan formularse los cargos con los imputados presentes. El fiscal Jefe Martín Lozada indicó que "no puede mantenerse esta ocupación ilegal en un sitio que, como ya ha sido acreditado, ocasiona un perjuicio real, actual y manifiesto a los titulares del inmueble". Y resaltó que "permitir la continuidad de los ocupantes constituiría un desatino procesal".

Los integrantes del lof habían sido citados en la sede del Juzgado de Paz de El Bolsón, pero nunca lo hicieron, por lo que el fiscal del caso Francisco Arrien entendió que se trataba de "una dilación por parte de la defensa" y solicitó se declare la rebeldía y se fije captura. "No hay otra manera que comparezcan. Hay una intencionalidad de no ajustarse a derecho", expresó.

Si bien dicha solicitud fue avalada por el Juez de Garantías Ricardo Calcagno, que intervino en la causa, el magistrado consideró que para ordenar el desalojo debían estar presentes los imputados, por lo que se postergó hasta la próxima audiencia cuando los ocupantes hayan sido detenidos.