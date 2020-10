Dylan, el joven violinista santafesino, interpretó la marcha peronista y fue elogiado por Alberto Fernández

El joven de 13 años interpretó, en el día de la lealtad peronista y “a pedido de mi viejo”, la marcha Los Muchachos Peronistas, conocida popularmente como La Marcha Peronista y lo publicó en su cuenta personal de Twitter. El video llegó a los ojos del presidente y éste lo felicitó por su talento, así como le pidió “nunca escuchar al odio” ante algunos comentarios negativos que recibió en su posteo.

Y es que, como suele ocurrir en las redes sociales y principalmente en Twitter, el video fue utilizado por algunos usuarios para posicionarse a favor o en contra del actual gobierno. Sin embargo, estos comentarios no eran mayoría y muchos apreciaron el enorme talento del niño independientemente de la canción elegida.

“Maravilloso @DylanViolinista !!! Que placer escuchar el amor que transmite tu violín. Es el amor de tu arte y es el amor que te inspira tu padre al reclamar tu música. Solo oí al amor y nunca escuches el odio. Odian los que quieren el mal de los otros. Y vos no sos eso. Te abrazo” consignó el presidente de la nación en su cuenta de Twitter al ver su video.

El adolescente, que dio sus primeros pasos con el violín en el proyecto municipal SOS Música, lamentó luego los insultos que recibió de parte de algunos usuarios de la red: “No digo ser peronista, solo compartí un vídeo pedido por mi papá, no entiendo porqué me insultan, o que les molesta”. Y añadió: “Si tanto les molesta pensar distinto, entonces se de qué lado debo pararme”.

No digo ser peronista, solo compartí un vídeo pedido por mi papá, no entiendo porqué me insultan, o que les molesta, digo si tanto les molesta pensar distinto, entonces se de qué lado debo pararme, siempre me dirijo con respeto, adonde sea y con quién sea.