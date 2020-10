El día que Messi y Koeman firmaron la paz

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El holandés reveló detalles de su primera conversación con "La Pulga" tras su llegada al conjunto catalán. "Escuché cada cosa que me dijo con atención, pero también indiqué", señaló.

La relación entre Ronald Koeman y Lionel Messi parecía estar envuelta en misterios y tensiones, sin embargo, el entrenador de Barcelona comenzó a revelar cómo fue el primer encuentro entre ellos y se advierte que desde entonces los dos llegaron a un acuerdo para hacer el vínculo saludable y para que reine la paz en el vestuario del equipo culé. En una charla con el diario AD, el DT de Barça contó parte de lo que hablaron en ese primer cruce en la casa del futbolista argentino: "En su casa me contó todo tipo de cosas".

Koeman se tomó un tiempo para explicar cómo fue ese primer encuentro y qué determinó él, como entrenador, que debía hacer en sus primeros días en el club, sin embargo, lo que llamó más la atención fue su seguridad respecto a la continuidad de Messi en Barcelona. "En mis primeros días hablé mucho con la gente sobre la situación en el club. Luego quedó claro que había un gran descontento entre los jugadores, en todo tipo de temas. Por lo tanto, era una prioridad para mí hablar primero con Messi, para escuchar cómo veía él las cosas", explicó el entrenador holandés.

Hace unos días una nota de diario Sport reveló que uno de los primeros movimientos de Koeman para seducir a las estrellas del plantel fue hablar cara a cara con ellos. Por eso en esta charla explicó qué sucedió en el cruce con Messi: "Escuché cada cosa que me dijo con atención, pero también indiqué. Solo podía hablar de cómo quería trabajar y cómo quería cambiar las cosas en el club. Eso estuvo bien, porque al final de la conversación hablamos sobre las mejores formas de presionar, sobre el juego, realmente sobre el fútbol. Eso me gustó: él es un fan y todavía quiere saber cómo va", contó Koeman.

El DT de Barcelona sabía que había una serie de circunstancia que no hacían fácil la salida de Messi del club: "Sí, quería irse, pero el club lo tenía muy claro: no podía irse. La suma global (400 millones de euros) era tan alta que ningún club la pagaría en este momento. Entonces, para mí, la pregunta principal era cómo lo recuperaría, en el campo y más allá, como persona y como jugador de fútbol. Cuando de hecho comenzó a entrenar nuevamente después de esa agitada semana, solo vi cosas buenas. Su actitud: no había ni hay de qué quejarse. Lo bueno es: cuando Messi ve una pelota, se divierte". Y agregó: "Tenemos que asegurarnos que el entrenamiento sea divertido", añadió con una media sonrisa en la boca.

En cada palabra Koeman trató de dejar en claro su admiración por Messi y destacó el nivel intelectual deportivo que tiene el argentino: "Es realmente fantástico cómo ve las cosas. Qué inteligente es como jugador de fútbol y cómo lo hace técnicamente a la perfección. Realmente toma una decisión con la pelota en el último momento, en una fracción de segundo. Cuando hacemos un ejercicio de pase y disparo durante las sesiones de entrenamiento, Alfred Schreuder da las instrucciones en mitad de español, mitad de inglés. A veces aclaro un poco en español, pero con Messi eso no es necesario para nada. Inmediatamente ve a través de los ejercicios. Es, por así decirlo, muy inteligente en el fútbol".

Otro revés de Independiente en FIFA

La FIFA emitió un nuevo fallo en contra de Independiente conminándolo a pagar a Defensor Sporting de Uruguay las cuotas que le debe por el pase del volante central Carlos Benavídez, además de inhibirlo por tres mercados de pases.

De acuerdo a lo conocido en las últimas horas, trascendió que la dirigencia del club de Avellaneda "apelará ante el TAS y la sanción quedaría en suspenso", según lo anunciado por el medio partidario La Caldera del Diablo.

La institución uruguaya había presentado su reclamo ante Fifa a mediados de 2019 a raíz de la mora que contaba del "Diablo" por las cuotas que debía pagar por el pase del mediocampista, que en las últimas semanas entró nuevamente en consideración del técnico Lucas Pusineri.

Ya en febrero pasado, el TAS había obligado al "rojo" al pago de 1.790.000 dólares por las dos cuotas que debía más los correspondientes intereses, lo que no fue saldado ni hubo acuerdo entre los clubes por un nuevo plan de pago.

Independiente adquirió el 60 por ciento de la ficha de Benavídez a mediados del 2018 en la suma de 2.500.000 dólares, de lo que nunca abonó ni un dólar porque el nuevo reclamo de Defensor Sporting es por el total de esa suma más los intereses al haber vencido la tercera cuota.

Por eso, el organismo internacional falló en favor de la entidad uruguaya por lo que al "Rey de Copas" lo conmina al pago y a la vez lo sanciona con la imposibilidad de incorporar por tres mercados de pases, aunque desde Avellaneda dicen que "esa medida quedará en suspenso porque el club presentará un amparo ante el TAS".