Messi entre los nominados al Balón de Oro Dream Team

Este 2020 no se otorgará el reconocido Balón de Oro y en lugar de ello France Football ha decidido armar el mejor once histórico.

En la jornada de hoy darán a conocer los nominados a mejores delanteros, tanto por la derecha, izquierda, como centro.

Por el lado derecho de la cancha figura entre los candidatos Lionel Messi, que buscará un lugar en el equipo ideal y fue nombrado junto Arjen Robben, David Beckham, George Best, Samuel Eto´o, Luis Figo, Garrincha, Jairzinho, Kevin Keegan y Stanley Matthews.

Además la nómina como mejor delantero centro está integrada por Dennis Bergkamp, Johan Cruyff, Kenny Dalglish, Eusébio, Sándor Kocsis, Gerd Müller, Romario, Ronaldo, Marco Van Baste y George Weah.

