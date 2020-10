https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Violencia sin fin

Tres heridos en diversos hechos en Santa Fe

Los hechos no guardan relación entre sí. Uno de los hombres fue encontrado malherido en la calle y fue llevado al hospital pero no pudo ser identificado.

Entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, se registraron tres violentos episodios en el área metropolitana de la ciudad de Santa Fe que tuvieron el mismo saldo: una persona herida con un arma blanca. Cabe señalar que los hechos no guardan relación entre sí. El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 21 en la zona de Teniente Loza y la Circunvalación, en el noroeste de la capital provincial. Hasta allí llegó la policía tras un aviso del 911 que daba cuenta de un individuo herido. Al arribar, los oficiales se toparon con un sujeto con lesiones evidentes y rápidamente lo trasladaron al hospital Iturraspe. Entrada la madrugada, y por la gravedad del cuadro, este hombre fue derivado al hospital José María Cullen. Allí quedó internado y se constató que tenía una lesión cortante en una de sus costillas. Cabe señalar que no pudo ser identificado hasta el momento. En barrio Fomento 9 de Julio Antes de las 6, un vecino la zona de Luciano Torrent al 2900, barrio Fomento 9 de Julio, fue sorprendido por un sujeto en el interior de su domicilio. Se supo que se habría registrado una pelea entre ambos y el morador de la vivienda resultó herido con un arma blanca. El hombre (45) fue al hospital Cullen por sus propios medios y fue asistido por un corte en el cuello. Luego, le iban a realizar estudios para determinar la gravedad de la lesión. Arroyo Leyes Alrededor de las 4 se produjo el ingreso al hospital Cullen de un hombre (34) con una herida de arma blanca en el glúteo derecho. Tras ser atendido fue entrevistado por la policía y no brindó detalles sobre lo sucedido. Sólo se supo que el hecho ocurrió en la zona de la calle 112 al este, de la Ruta Provincial 1, km 19.5 en Arroyo Leyes.